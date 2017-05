El emotivo reencuentro entre uno de los sin hogar de Manchester y su madre

Chris Parker se preparaba para dormir en la calle, cerca del Manchester Arena cuando escuchó la explosión de la bomba utilizada en el atentado que dejó a 22 muertos y cerca de 50 heridos. Inmediatamente se dirigió al lugar y asistió a muchas de las personas que resultaron lesionadas en el lugar.

La historia de este joven sin hogar de 33 años dio la vuelta al mundo y llegó a los ojos de su madre, quien no sabía que su hijo llevaba un año durmiendo en la calle porque la relación entre los dos era nula.

Jessica, vive en Norfolk y viajó hasta Manchester para encontrarse con su hijo. Tal como confesó a The Telegraph, se sintió “orgullosa” al saber de la heroicidad de su hijo, se puso en contacto con él y mantuvieron una “llamada emocionante”. “Le dije si quería que nos viéramos y me contestó que sí, que me necesitaba”, agregó la británica.

En la entrevista, Jessica pensaba que su hijo estaba viviendo con una novia y no tenía ni idea de que vivía en la calle desde hace cinco años.