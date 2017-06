Gobierno tildó de “preocupante” desconocimiento de Ossandón sobre Acuerdo de París

El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, tildó de “preocupante” el desconocimiento del precandidato presidencial Manuel José Ossandón sobre el Acuerdo de París, hecho que quedó al descubierto ayer en el programa “Tolerancia Cero” de Chilevisión y CNN Chile y que generó una ola de burlas en redes sociales.

El secretario de Estado señaló a la prensa desde Canadá –donde se encuentra de gira con la Presidenta Michelle Bachelet-, que “ignorar ese tipo de problemáticas es realmente preocupante”.

“Es importante que todos los candidatos presidenciales tengan conocimiento de lo que es este Acuerdo de París, que es inédito y que ha convocado al mundo entero, y que es muy necesario para poder ponerle cuota a las emisiones de carbono, y así asegurar un futuro climático seguro”, agregó.

Por lo tanto, Mena sostuvo que “esperamos que se siga profundizando en el contenido, porque hoy nos damos cuenta de que todas las economías del mundo requieren de una incorporación del alza al precio del carbono y a la contaminación del cambio climático. Por lo tanto, no es muy aceptable que tengamos desconocimiento de este acuerdo”.

El ministro del Medio Ambiente también recordó que él mismo llevó información y expuso en el Congreso Nacional sobre el Acuerdo de París.

“Yo presenté personalmente alrededor de tres veces, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en la comisión de Medio Ambiente, en la de RR.EE., y estuvo en la Sala dos veces. Es decir, fue algo que se discutió mucho, tenemos claro que estuvo sobre la mesa y nosotros estamos muy comprometidos con este acuerdo”, enfatizó.

El senador fue consultado ayer en el programa Tolerancia Cero sobre el acuerdo por el cambio climático donde reveló que no sabe de qué se trata y ante la insistencia de los panelistas de que precisamente se aprobó en el Congreso, Ossandón dijo que “yo no me acuerdo qué voté, yo no lo he votado en el Senado, lo he visto eso”.