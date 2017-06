Trump visita por sorpresa al congresista republicano herido, que continúa en estado crítico tras el tiroteo

El presidente de EEUU, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, visitó este miércoles en la noche por sorpresa al congresista republicano Steve Scalise en el hospital donde está siendo tratado después de resultar herido durante un tiroteo a las afueras de Washington.

Según informaron los periodistas que siguen al mandatario, Trump llegó al hospital Washington MedStar a las 20:40 hora local (misma hora en Chile) para visitar al legislador, a quien llevó flores para animar su convalecencia en una parada no prevista en su agenda.

“Acabo de salir del hospital. El congresista Steve Scalise, una de esas personas verdaderamente estupendas, está en un estado muy complicado, pero es un verdadero luchador. ¡Recen por Steve!”, escribió el multimillonario en su cuenta de Twitter.

Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape – but he is a real fighter. Pray for Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017