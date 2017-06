Amazon expande su imperio en EEUU y le "pega" a Walmart

Tras la sacudida generada en el sector del retail de EEUU por el anuncio de Amazon sobre la compra de la cadena de supermercados de alimentos orgánicos Whole Foods, analistas desmenuzaban una operación que subraya la creciente influencia del gigante de ventas en línea en la economía estadounidense.

Se trata del último gran movimiento de Amazon y su carismático jefe ejecutivo, Jeff Bezos, quien transformó una pequeña librería en línea en un gigante global de ventas minoristas que ofrece una amplia gama de productos.

Whole Food otorga a Amazon la oportunidad de convertirse en un importante actor en el sector de los alimentos”

“Millones de personas aman Whole Foods Market porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano”, dijo Bezos.

No obstante, la agencia de calificación Standard and Poor’s no mostró entusiasmo por la fusión y puso a Amazon bajo vigilancia negativa.

Ello implica que la nota de la compañía de ventas en línea, actualmente en “AA-“, pueda descender en los tres próximos meses debido al riesgo que implica el endeudamiento ligado al financiamiento de la compra, cuyo monto asciende a 13.700 millones de dólares, 42 dólares por acción.

Decisión “absolutamente dramática”

Sea como fuere, la adquisición cambió por completo el paisaje de la distribución de alimentos en EEUU y extiende el imperio de Amazon, que ha incursionado en la producción de series de televisión, los supermercados, la nube informática y los drones.

“Whole Food otorga a Amazon la oportunidad de convertirse en un importante actor en el sector de los alimentos sin la necesidad de construir una red física desde cero”, estimó Neil Saunders, experto de Global Data.

En 2009 Bezos compró Zappos.com por 1.200 millones de dólares, y en 2014 se quedó con la plataforma de streaming Twitch por 1.000 millones.

Pese a que la gestión de grandes superficies difiere del modelo de venta establecido por Amazon desde sus inicios, debido a una complicada logística y enormes costos, el gigante de ventas en línea comenzó recientemente a expandirse en el segmento de los supermercados tradicionales.

Amazon va a utilizar Whole Foods como un laboratorio”

Así, la empresa Lanzó Amazonfresh, un servicio de entrega de alimentos frescos. También abrió hace poco una tienda sin cajeros en Seattle y ensaya un con concepto de tienda en el que los consumidores podrán recoger las compras que ordenaron por internet.

La compra de Whole Foods “va a cambiar todo” y será “absolutamente dramática” para los supermercados tradicionales, estima Gregori Volokhine, experto de Meeschaert Financial Services.

Amazon va a “utilizar Whole Foods como un laboratorio para ensayar una transformación total del sector” de la distribución de alimentos que hasta el momento ha invertido poco en el comercio en línea, agregó.

Walmart acusa el golpe

En Wall Street, las ondas expansivas generadas por el gigante de la venta en línea se dejaron sentir con fuerza, desplomando la mayoría de las acciones del sector: la del número uno mundial de la distribución Walmart cayó 4,65%, la de Costco 5,16%, la de Kroger 9,26%.

En tanto, la acción de Whole Foods, que cotizaba en el rango promedio de 30 dólares en mayo y la primera parte de junio, cerró este viernes en 42,68 dólares tras dar un salto de 29,10%. El título de Amazon registró un alza de 2,44%, para ubicarse en 987,71 dólares.

Fundada en 1980 sobre la base del comercio justo y la alimentación saludable, Whole Foods sufre desde hace dos años una disminución de sus consumidores. La marca está presente en 41 estados de Estados Unidos y en otros dos países, Canadá y Reino Unido.