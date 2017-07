Mañalich por Encuesta Nacional de Salud: "El peor escenario es crear políticas públicas desde la ignorancia"

El 3 de agosto de 2016, el Ministerio de Salud anunció que la Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS) correspondería al periodo 2016-2017 y se realizaría desde ese mismo mes, hasta enero de este año. Consultamos directamente al Ministerio sobre el estado del estudio, y nos confirmaron que “aún se encuentra en proceso”.

Cuando se comenzó a aplicar esta herramienta, se planteó darle una periodicidad según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Luego de la Segunda ENS del 2010, se esperaba que la tercera entrega viera la luz en 2015.

El 2010 se planteó que la próxima ENS debería realizarse en un plazo de 5 a 6 años.

Para entender los efectos que el atraso de esta encuesta genera, conversamos con el ex ministro de salud Jaime Mañalich, quien actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes. El otrora ministro, destacó el gran esfuerzo que la realización de la encuesta significa, pero agregó que “el peor de los escenarios es estar navegando y creando políticas públicas en la ignorancia. Sin saber lo que está pasando en realidad o si está funcionando lo que hacemos”.

Pilar para políticas públicas

La Encuesta Nacional de Salud 2010 es citada en la mayor parte de las políticas públicas aprobadas y en los proyectos de ley recientes, como sustento para éstas mismas. Ocurrió con leyes tan conocidas como la “Ley de etiquetado de alimentos” (donde se citaron cifras de obesidad) y hace una semana, desde Senda, nos señalaron que usan la ENS 2010 como referencia para el diseño de políticas contra el alcohol y las drogas. El problema es que esas cifras ya tienen 7 años.

“Es esencial que la construcción de políticas publicas, reglamentos y leyes, así como la distribución de recursos económicos y humanos, cuenten con datos actualizados“, explicó Jaime Mañalich.

Consecuencias del retraso

Según el ex Ministro, no contar con cifras actualizadas “puede contribuir a minimizar o maximizar un problema”. “Actuar en base a cifras desactualizadas tiene consecuencias, porque las políticas no van a ser adecuadas”, agregó. El también Jefe del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes, explicó a Publimetro que un análisis de este tipo “no puede ser reemplazado por estudios parciales, ya que éstos no alcanzan a tener el alcance y la confiabilidad que genera la Encuesta Nacional de Salud”.

Además de crear leyes en base a datos desactualizados, puede haber consecuencias más graves. “Si, realizando la encuesta, se presenta una exposición importante a metales pesados por parte de niños en alguna zona del país, hay que tomar decisiones a tiempo: como medidas de atención primaria o incluir medicamentos en una canasta. Un año de retraso en esos datos, expondría a esos niños un año más”, señaló el otrora Ministro.

¿Por qué aún no concluye el proceso de recolección de datos?

Al cierre de esta edición, no conseguimos más detalles sobre el retraso en la ENS por parte del Ministerio. Sin embargo, Jaime Mañalich, quien fue Ministro de Salud durante la realización de la ENS 2010, señaló que “el retraso se genera por falta de voluntarios, temas relacionados con el traslado a terreno y el complejo análisis que la encuesta considera”, agregó.

En caso de que la ENS no esté lista antes del próximo Gobierno, Mañalich señala que abría que retomarla desde donde está “ya que los datos recogidos son muy valiosos”. “Tal vez habría que suplementar el presupuesto para acelerar el proceso”.

“La encuesta nueva servirá además para evaluar cual fue el efecto de las políticas y hacer los ajustes que correspondan”, concluyó Mañalich refiriéndose a las políticas realizadas post 2010 por el gobierno anterior y todas aquellas aplicadas durante el segundo gobierno de Bachelet