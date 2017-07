Estas son las cuatro personas que están haciendo tambalear la permanencia de Trump en la Casa Blanca

Esta semana el avance sobre la trama del espionaje ruso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pasado ha tomado un vuelco significativo. La prensa estadounidense, como The New York Times, afirma que el hijo mayor de la familia Trump mantenía contacto con una abogada rusa “cercana al Kremlin”, que le proveía información desde el Gobierno ruso, para que Hillary Clinton no llegara a ocupar el Salón Oval en la Casa Blanca.

Sin embargo, es una reunión en particular la que hace dudar si efectivamente Trump, y su equipo, recurrieron a los rusos para ganar los comicios. Reunión donde presuntamente Donald Trump Jr. quería obtener información que ayudara a la campaña, pero de la cual no pudo obtener mucho información, tal como anunció en su cuenta de Twitter.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent… went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017