Sebastián Pinto enfrentará al club de sus amores: "No celebraría un gol ante la U"

Palestino dio el batacazo en la última fecha del Transición, al golear por 4-0 en La Cisterna al entonces único líder del torneo, Unión Española, que no había recibido ningún gol. El que rompió el récord de imbatibilidad de Diego “Mono” Sánchez fue Sebastián Pinto, quien buscará repetir la dosis goleadora ante el club de sus amores, Universidad de Chile, este domingo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

¿Los sorprendió la goleada a Unión?

A nosotros no nos sorprendió mucho, porque se venía jugando bien, pero no se estaban dando los resultados. En algún momento teníamos que salir de la posición en que estábamos. Faltaba un poco más de efectividad, que la tuvimos, y pudimos sacar el partido adelante más fácil de lo que pensábamos.

¿Tuvo un sabor especial tu gol por cortar la racha del Mono Sánchez?

La verdad, no. Fue un gol importante para abrir el partido, que era lo fundamental ante una defensa de la Unión bien cerrada, pero el récord y todas las cosas que se hablan pasan a segundo plano.

Ese triunfo llegó justo antes de jugar contra la U, un envión anímico importante…

Sí, confianza por eso. El partido contra la U y todos los que nos quedan son importantes, porque necesitamos los puntos, y un triunfo como el del otro día nos viene muy bien.

Sebastián Pinto podría tener un amargo festejo / imagen: Photosport

¿Es especial para ti todavía jugar contra la U?

Sí, obvio, por ser hincha del equipo desde siempre.

¿Te dolería hacerle un gol?

Vamos a ver. Siendo hincha es diferente, pero uno no deja de hacerlo por ser simpatizante de un club. Es nuestro trabajo y hay que ser profesional. Si me toca, disfrutaré el momento con respeto por lo que siento.

¿Lo celebrarías?

La verdad es que no lo celebraría.

Sebastián Pinto no es el único ex U en Palestino, están también Marcos González, Roberto Cereceda, Eric Pino y Fabián Carmona…

Sí, hay hartos que han pasado por la U. Algunos han sido compañeros y otros eran más chicos, pero de repente conversamos y contamos las anécdotas que hemos vivido en el club.

También hay ex UC, como Diego Rojas y Roberto Gutiérrez. ¿Es un equipo de “picados”?

Pienso que uno, como jugador, cada vez que tiene la posibilidad de estar en un club, trata de hacerlo bien, pero no sé si de picado. Si eso te genera algo bueno para poder explotar tu carrera, bienvenido sea, pero si no pudiste salir bien de algún lado, tienes que tratar de demostrar en el próximo que se equivocaron.

¿Cómo te sientes haciendo dupla con el Pájaro?

Yo estoy jugando en mi posición normal y él se retrasa un poco más. Él viene súper bien desde hace rato y yo me integré recién hace tres semanas. Por suerte hemos podido sacar buenos resultados después de mi vuelta con el Pájaro como dupla. Siendo parecidos en algunos aspectos y en otros no, nos apoyamos bastante.

Tras una carrera de 13 años, siete países y 13 clubes, ¿qué viene para Sebastián Pinto?

En este momento, después de un par de años muy complicados por las lesiones, trato de pensar sólo en el presente. Terminar bien este año para mí es fundamental y así seguro se van a abrir puertas.

¿Dónde fuiste más feliz?

Siempre he sacado la cuota positiva, no soy de los que se andan arrepintiendo. En algunos lugares me fue bien y en otros no tanto, pero he disfrutado y he sido feliz en la mayoría de los que he estado.