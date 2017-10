Malos tratos reiterativos a migrantes: exigen a Presidenta Bachelet que se esclarezca muerte de Joane Florvil

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes junto a la Plataforma de organizaciones haitianas y la Asociación Fuerza inmigrante entregarán mañana una carta a la Presidenta Michelle Bachelet exigiendo que se garantice una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos durante la detención de Joane y que se ponga a disposición de las entidades correspondientes las grabaciones de video de las celdas donde estuvo recluida.

Esto luego que el director de la Posta Central, Sergio Sánchez, contara que Joane fue recibida por un médico haitiano en la Asistencia Pública, a quien le habría dicho que fue víctima de una golpiza al interior de la comisaría donde estuvo detenida. Relato que contrasta con lo informado por Carabineros, donde señalaron que la mujer se autoinfringió heridas que provocaron su derivación a la Posta Central y luego al Hospital de la UC, donde finalmente murió.

Tal como afirma el presidente de la Coordinora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega "nosotros teníamos conocimiento de lo narrado por el doctor, porque Joane también se lo contó a sus familiares y cercanos. Nosotros estamos haciendo esta petición porque la familia se decidió a denunciar a través del relato de este doctor".

Otras responsabilidades en el caso de Joane

Sin embargo, en la carta no sólo se mencionan las golpizas propinadas supuestamente por Carabineros, sino que también otras responsabilidades por parte de los centros médicos en los cuales fue atendida. Según consigna la carta, tal "como lo evidencian los exámenes, Joane no padecía de disfunción hepática al momento de ser internada a la Posta Central" sino que esto se habría generado al interior del centro asistencial. Mientras que "la hipertensión intracraneana a la vez fue provocada por la golpiza que recibió durante su detención policial, que fue el motivo por la que se le internó en la Posta Central, siendo además que esta hipertensión intracerebral imposibilitó el trasplante que ella necesitaba".

Seremos enfáticos en pedir que esta situación no se trate de tapar y que exista una investigación imparcial y objetiva, esto a raíz de otros casos de migrantes que también han recibido tratos inhumanos por parte de Carabineros, denuncia el presidente de la Coordinora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega

"Seremos enfáticos en pedir que esta situación no se trate de tapar y que exista una investigación imparcial y objetiva, esto a raíz de otros casos de migrantes que también han recibido tratos inhumanos por parte de Carabineros, donde se le han violado derechos humanos a migrantes con prácticas que se dicen ser legales y que no lo son", agrega Noriega, quien enfatiza que esta no es primera vez que inmigrantes sufrirían procedimientos ilegales por parte de instituciones del Estado.

Tratos inhumanos reiterativos a migrantes

En la carta también se suman los casos "de tortura como la aplicada contra un grupo de pobladores inmigrantes del Cerro Chuño en Arica, mayoritariamente colombianos, quienes además de la evidente golpiza sufrida, acusaron la aplicación de electricidad durante su detención en la Comisaría de esa ciudad".

Sumando también el caso de la familia de la ciudadana peruana Johanna Elizabeth Lostaunau, donde el padre de su hija denunció que fue detenido por Carabineros quienes le propinaron una golpiza dentro de un vehículo policial a fin de persuadir para que Johanna desistiera de la denuncia por amenazas que presentó contra una funcionaria de Carabineros.

Entre otras medidas que se pedirán que se adopten se encuentra la realización de sumarios imparciales sobre las eventuales las responsabilidades individuales en todas las instituciones públicas que intervinieron en el caso de Joane Florvil, así como también erradicar cualquier hecho de maltrato en contra de la población inmigrante, como garantizar el derecho a intérprete, no presumir responsabilidad, y erradicar la exposición innecesaria ante los medios de información pública.