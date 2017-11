El Vasco Arruabarrena no olvida a la UC y no descarta dirigirla a futuro: “Le tengo un cariño especial al club”

El fútbol chileno se sigue hasta en Dubái. Allá vive Rodolfo Arruabarrena, quien se retiró de las canchas siendo campeón del torneo Bicentenario 2010 con la Universidad Católica de Juan Antonio Pizzi.

El Vasco no sólo está al tanto del complicado presente de la Franja, sino también de la gran campaña que está haciendo su compañero en el Boca Juniors multicampeón de Carlos Bianchi, Martín Palermo, quien tiene a la Unión Española como puntera del Transición. Para hablar del Titán, de Macanudo y de su UC querida, atiende a El Gráfico Chile el DT del Al Wasl, líder de la liga de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué tal la liga de allá?

La verdad, no es una liga de las más conocidas, si bien en Asia está considerada como la más competitiva. Me he encontrado con situaciones que me abren la cabeza como entrenador y me van a servir a futuro, con costumbres que no creía que existían. Está bueno poder tener estas experiencias y saber cómo manejarse. Es una cultura totalmente diferente, aunque los jugadores tienen las mismas características que en Sudamérica.

¿Sigues el fútbol chileno? ¿Sabías que Palermo está puntero con Unión Española?

Aquí se ven algunos resúmenes de la liga chilena y sí, estoy al tanto de cómo le está yendo a Martín. También tengo amigos y conocidos en Católica, que lamentablemente hoy no está arriba. Se viene un final de campeonato interesante.

¿Te esperabas un Palermo DT exitoso?

En sus primeros torneos ya lo había hecho bien. Esto es consecuencia del trabajo, porque los jugadores se conocen más, saben la metodología y la idea del entrenador. Cuando estuve en Chile, la Unión Española era un buen equipo, con grandes futbolistas, y ahora Martín la ha vuelto a meter en la lucha.

Otro DT exitoso de La Escuela del Virrey, como le llaman al grupo de ex dirigidos de Bianchi…

Cada uno tiene sus ideas y su metodología de trabajo, pero sí, Carlos ha sido un referente para todos en lo futbolístico, pero sobre todo fuera de la cancha, en las situaciones extradeportivas. Siempre hacemos hincapié en cómo manejaba el grupo.

Hace unos días hablé con Battaglia y le pregunté si todos ustedes están destinados a dirigir a Boca en algún momento. Tú ya lo hiciste, ¿Palermo va para allá?

Lo que hay que hacer es prepararse. Después, uno nunca sabe lo que el futuro te puede deparar, pero hay que estar siempre capacitándose. Somos jóvenes y aprendemos constantemente, todos los días.

EN EL PASADO PUDO DIRIGIR A LA UC, EN EL FUTURO ESTÁ ABIERTO A HACERLO

Decías que también sigues a la UC, ¿el Tati Buljubasich te mantiene informado?

Con Tati tuve una última charla hace un par de años, antes de que Julio Falcioni llegara a Católica. Después, a los dos o tres meses llegué a Boca. Tengo gente conocida ahí, amigos, y un cariño especial por el club. Lamentablemente hoy no está en la parte alta, pero es uno de los grandes de Chile.

¿Estuviste cerca de llegar antes de que lo hiciera Falcioni?

No. Tuvimos una charla previa a esa llegada, pero era para conocer mis métodos de trabajo, mis ideas, y yo también quería saber cuál era la situación. Fue una conversación informal en Buenos Aires, nada más.

¿Conoces a Mario Salas, el actual DT, que le dio el primer bicampeonato a la UC?

No lo conozco personalmente, pero sí sé de su trayectoria y de todo lo que ha ayudado al fútbol chileno.

¿Te gustaría volver como DT a la UC en algún momento?

Es un club especial para mí y una liga que me gusta. El fútbol chileno está trabajando muy bien en las divisiones inferiores, mucho mejor que Argentina, y está en total crecimiento. En el futuro uno nunca sabe, pero siempre estoy dispuesto a aprender y a ir a ligas competitivas como la chilena.

Se comenta que Salas se iría terminado este campeonato, ¿esta vez no ha habido contacto con el Tati?

No, no he tenido ningún tipo de contacto. Soy respetuoso cuando hay un entrenador, más uno de la categoría de Mario.

"PIZZI ES UN ENTRENADOR CON MUCHO CARÁCTER"

Tuviste a Pizzi como DT acá, ¿qué crees que le pasó con la Selección? ¿Hubo un exceso de confianza?

No creo que sea por la confianza. A Argentina también le costó muchísimo, fueron unas Eliminatorias muy parejas. En los últimos partidos, todas las selecciones jugaron con nerviosismo y lamentablemente Chile no pudo conseguir su meta. Hacer un análisis de los motivos sería irrespetuoso de mi parte, porque estoy alejado del día a día y de los pequeños detalles del entorno.

¿Le faltó carácter para manejar un plantel ganador, algo parecido a lo que pasó en la UC con el cotillón?

No, cuando no se consiguen los resultados, se buscan muchísimas situaciones, muchísimos cotilleos, como se dice, pero Juan es un entrenador con mucho carácter y al cual los jugadores siempre le tienen respeto.

También se ha dicho que Pizzi podría volver a la UC…

Hace bastante que no hablo con Juan, pero en México le ha ido muy bien y en el Valencia también. Seguramente tendrá ofertas, las escuchará y analizará lo que más le convenga. Sin ninguna duda, si se va Mario, para Católica implicaría tener un entrenador de nivel internacional.

¿Hasta cuándo estarás en Emiratos Árabes?

He renovado por un año más y terminaría en junio, después veré. No hay que apurarse, soy joven y tengo muchísimo que aprender como entrenador.