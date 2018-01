Padre Mariano Puga: "Soy crítico de la preparación de la visita del Papa, ha sido de espaldas al pueblo"

El sacerdote Mariano Puga es uno de los "curas obreros" que han dedicado su vida a la predicación entre los más pobres en Chile. Destaca al Papa Francisco como el "Papa del Pueblo". Y si bien espera la visita del Pontífice desde el corazón de Villa Francia, mientras observa la preparación de un enorme mural en homenaje al Santo Padre, también plantea críticas. Cuestiona que la organización de la gira haya dejado de lado a los más desposeídos.

En esto se une a afirmaciones como las que planteó recientemente el sacerdote jesuita Felipe Berríos. El religioso jesuita, quien también reside en sectores populares, consideró que los organizadores "no han sido muy hábiles" y no han "sociabilizado" más la visita.

Muchos no van a ir y no les interesa tampoco que venga, porque lo único que han oído es que esto va a costar $4 mil millones"

Puga se declaró "crítico de la preparación que se ha hecho" sobre la gira. "Creo que ha sido de espaldas al pueblo. Creo que los pobres no han sido consultados en la preparación de la visita del Papa".

"La gran falla de la organización es que no ha dado a conocer al pueblo de Chile quién es el Papa. Qué piensa frente a los pobres", añade, en declaraciones al diario La Tercera.

"Esto no lo sabe el pueblo. Muchos no van a ir (a las actividades de la visita) y no les interesa tampoco que (el Papa) venga, porque lo único que han oído es que esto va a costar $4 mil millones", añade.

Mariano Puga: "Hay un corte entre el proyecto del Papa y los sectores oficiales de la Iglesia"

El sacerdote asegura que él mismo, en talleres sobre la Biblia que lleva a cabo en distintos puntos de Chile, ha comprobado el desconocimiento que hay entre muchos fieles católocos sobre los verdaderos planteamientos del Pontífice sobre la pobreza.

"Aquí hay un corte entre el proyecto que tiene el Papa Francisco para la Iglesia, que somos todos, y los sectores oficiales de la Iglesia", enfatiza.

El mural en homenaje al Papa se unirá a otras obras del mismo tipo en Villa Francia. Ocupa el frontis de uno de los edificios de ese populoso sector de Estación Central.

El artista Luis Henríquez, "Mico", trazó las líneas maestras. Pobladores dedicaron su tiempo este fin de semana a pintarlo, como una labor colectiva.

Carta de organizaciones, religiosos y laicos

Paralelamente, 60 organizaciones sociales, sacerdotes y religiosos -entre ellos el padre Mariano Puga- dieron a conocer una carta dirigida a la Conferencia Episcopal y a la comisión organizadora. En ella, los firmantes manifiestan que si bien la visita del Papa debería "llenarnos de júbilo", por el contrario "nos tiene confundidos, cansados y molestos".

"Sentimos que el encuentro con Francisco, tal como ha sido planteado por los organizadores, invisibiliza" a la iglesia "que ha hecho opción preferencial por los pobres".

"Son tres o cuatro -la alta jerarquía del clero y los laicos ricos, más algunos de extractos sociales de clase media- los que han decidido todo en torno a la visita del Papa", denuncian.

Por el contrario, apuntan, "en el pensamiento y el mensaje del Papa, los movimientos populares tienen centralidad". Al mismo tiempo, recordaron, el Pontífice ha pedido "que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la Tierra".

Los firmantes, asimismo, criticaron el énfasis en la recaudación para solventar los gastos de la visita a Chile, que ascenderían a $4 mil millones. "En vez de recurrir a la pequeña organización o a la humildad del pan nuestro de cada día, se recurre a la recaudación de fondos para hacer girar las lógicas del mercado en torno a la fe", afirman.

También señalan que ha sido "inexistente" la participación de las organizaciones sociales y de los pastores "que funcionan como representantes de nuestras comunidades, que siguen siendo testimonio con el pueblo".

"Queremos que nuestra Iglesia vuelva a ser una iglesia pobre y al servicio de las luchas constructoras de esperanzas del reino de Dios en la tierra", agregan. "Confiamos en que el Papa Francisco acogerá a todas y todos, en especial a los que no han sido integrados a preparar su venida no porque no quisieran", enfatizan.