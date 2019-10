TC lo confirmó: Optómetras sí pueden atender dentro de una óptica y recetar anteojos

El Tribunal Constitucional le puso fin nuevamente a una polémica. Hace algún tiempo se había cuestionado la presencia de optómetras, ópticos y contactólogos realizando consultas de salud ocular en las ópticas. ¿El motivo? Acusaban que no sería ético ya que en el mismo lugar se vendían los anteojos. Pero el TC fue claro. Declaró inconstitucional el artículo del Código Sanitario que prohibía la instalación de optómetras o tecnólogos especialistas en oftalmotología al interior de ópticas.

EL TC sostuvo en su fallo que existe contrariedad del artículo 126, inciso segundo, de la Constitución, de esta causa que llegó en más de una ocasión al tribunal. Durante el año pasado, el tribunal falló la inaplicabilidad de la norma en cuestión en dos casos de Santiago y Viña del Mar, luego de que las seremis regionales de Salud sancionaron a un optómetra y a una óptica. La norma emitida en el Código Sanitario deberá ser derogada una vez publicada la sentencia -aún en redacción- en el Diario Oficial.

Desde el Colegio de Ópticos, Contactólogos y Optómetras de Chile A.G destacaron la decisión. Al respecto, la presidenta de la instancia, Ana Luz Vergara, señaló que "esta decisión del honorable Tribunal Constitucional consolida el libre ejercicio en las ópticas de nuestros profesionales tecnólogos médicos con mención en Oftalmología y Optómetras, tal como sucede en el mundo". "De hecho, todos los países OCDE -a excepción de Francia- cuentan con profesionales optómetras al interior de los establecimientos ópticos que prestan un servicio de salud visual y ocular primario lo que, sin duda, es un tremendo aporte para el país”, agregó.

Agencia Uno

Antecedentes

Cabe recordar que hace 10 años el Congreso Nacional aprobó la 'Ley de Optometría', iniciativa cuyo fin era impulsar el desarrollo de la Optometría en Chile, ejercida por un especialista no médico con formación de 5 años de estudios Universitarios (Tecnólogos Médicos con mención en Oftalmología y Optómetras), encargado del cuidado primario y protección de la salud visual de las personas, profesión como la del optómetra que cuenta con más de 100 años de trayectoria y el reconocimiento a nivel mundial por la OMS.

Entre las capacidades de estos profesionales, está el poder realizar exámenes visuales y oculares, para detectar vicios de refracción y derivando al médico especialista cuando al realizar el examen, detecta una enfermedad ocular. Por lo mismo, es una atención complementaria a la de los médicos, que permite descomprimir el sistema de salud pública.

“Como colegio profesional nuestro deber es velar por nuestros asociados, por su adecuado desarrollo profesional y ético. Nuestro objetivo principal es respaldar a nuestros profesionales y entregarles las herramientas adecuadas para desarrollarse en beneficio de la salud visual de nuestro país. Esto es una muestra de la calidad de nuestros profesionales y de cómo pueden ser un gran aporte al acceso equitativo a la salud visual primaria de Chile, tan largamente postergada”, agregó Ana Luz Vergara.

Colegio Médico estaba en contra

En julio de este año, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, explicó a Publimetro que ellos no están en contra de la toma de exámenes, sino que del lugar donde se realiza. "Creemos que hay un claro conflicto de interés. Nosotros hemos llevado adelante una agenda en esta línea, donde, por ejemplo, un médico no podría ser dueño de una farmacia o una óptica", explicó. Según la representante del Colegio Médico, "no puede ser que te hagan el examen y ahí mismo te vendan los lentes".

Sobre los profesionales a cargo de este procedimiento, Siches señaló en esa oportunidad que "hay que aclarar que la profesión de optómetra no existe en Chile. Son tecnólogos médicos con mención en oftalmología". Sin embargo, Marco Antonio Núñez, presidente de Ópticas de Chile aclaró también en esa oportunidad que "eso es una estrategia constante de la contraparte". "Si bien acá en Chile si son en su mayoría tecnólogos médicos con mención, la profesión si existe. Son todos extranjeros, pero reconocen su profesión en Cancillería y convalidan sus ramos en la Universidad de Chile. Son todos profesionales", añadió.

Ojo por ojo: Tribunal Constitucional abordará la polémica de los optómetras en las ópticas Conversamos con representantes de Ópticas de Chile y del Colegio Médico. Las partes enfrentadas estarán atentas al fallo del TC que busca definir si se puede o no, obtener una receta óptica directamente en un local donde venden anteojos.

Impulsarán estas atenciones

Tras el reciente fallo, Marco Antonio Núñez, presidente ejecutivo de Ópticas de Chile también celebró esta victoria.“La evidencia demuestra las ventajas en el acceso, calidad y protección financiera cuando el examen visual primario puede ser realizado por profesionales al interior de las ópticas, y es regulado clínica y éticamente por la autoridad sanitaria y los colegios profesionales. Nos parece fundamental construir un entorno colaborativo y acercar a las ópticas, desplegadas en todo nuestro territorio, a las comunidades en para brindar una atención de calidad y prestar servicios para contribuir a mejorar la salud visual de los chilenos”, dijo.

Desde Ópticas de Chile señalaron que impulsarán una agenda de trabajo para lograr este objetivo en conjunto con los profesionales de la Salud, la autoridad sanitaria y el mundo privado. “Queremos establecer puentes entre las sociedades médicas, el sistema público de salud y las ópticas", explicó Núñez.

Cabe destacar que las personas pueden realizarse el examen en una óptica y comprar los anteojos donde estimen pertinente.