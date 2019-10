Chiki Cordero: "¿Cómo le van a decir a la gente que no tenga rabia mientras los militares y la policía les siguen disparando?"

View this post on Instagram

Hay pena, mucha pena. El país necesita que entiendan que el pueblo chileno ya no necesita izquierda o derecha, necesita soluciones, necesita que ustedes cuiden a su gente con buena salud, con horas para el doctor al siguiente día no para el próximo año, con buena educación, que nuestros abuelos no sientan pobresa en su jubilación y entiendan que no queremos gratuidad, queremos pagar lo justo, queremos que el sueldo mínimo sea equivalente al costo de vida, queremos que las leyes sean parejas, que no tenga privilegios, para nadie, sin excepciones, solo queremos vivir mejor y los únicos que pueden cambiar eso son ustedes, la clase política, vivan bien pero no hagan que el país viva mal y ese cambio es hoy, no mañana o en una semana, es HOY por que si no, el país seguirá gritando para que nos escuchen. 🗣🇨🇱💪🏻