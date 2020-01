Este jueves se dio el “vamos” al Festival del Huaso de Olmué 2020. En esta oportunidad, el certamen animado por Karen Doggenweiler y Álvaro Escobar contó con la presencia de Paloma San Basilio, Huaso Filomeno en el humor, y los colombianos de Morat.

No obstante, el cómico fue el más criticado de la jornada. Y es que su rutina convenció al Patagual, pero no así a los televidentes, quienes volcaron sus opiniones a través de Twitter.

No convenció: rutina del Huaso Filomeno en Olmué fue aplaudida en el Patagual pero destrozada en redes sociales Si bien no fue bajado del escenario, la tendencia tuitera se inclinó a criticar su tipo de humor

Reproducción

En este contexto, el matinal de TVN abordó dichas críticas. Repitiendo la rutina de Filomeno y debatiendo el tema dentro del penal.

Y no sólo eso. Chiqui Aguayo no escondió que hubo chistes que la molestaron, y enfrentó al humorista para preguntarle por la partes de su rutina que no le “gustaron nada”.

“Encuentro que es muy talentoso, tiene gracia, tiene chispa y me parece que no debería ocupar el talento que tiene en chistes que están fuera de tono con lo que sucede ahora. Debería haber eliminado el chiste de la marcha. Malo el chiste”, le dijo la panelista de “Buenos día a todos”.

“Yo sabía que lo iban a criticar”, respondió sin problemas Filomeno.

“¿En algún momento yo dije que veo las pechugas como algo sexual? Yo lo veo con la finalidad de mostrar el maltrato, que es injusto que hayan diferencias entre hombres y mujeres… Nadie está en la cabeza de la otra persona. Yo doy un mensaje y la otra persona lo procesa. Estamos hablando por hablar”, se defendió el humorista.

Cerrando con su propia calificación de la noche: “Yo me pondría un 4,9, soy muy autoexigente. Era una tremenda responsabilidad, pero al final nos distendimos en el escenario”.

Sigue leyendo