Abogado que enfrentó a jueza Acevedo: Son magistrados que "mantienen una lógica inquisitiva"

De acuerdo con la normativa, un juez de garantía ejerce su potestad respecto de los asuntos que las leyes les encomiendan. Sin embargo, en ocasiones, las apreciaciones, comentarios y exposiciones que estos realizan, se escapan a esa atribución. Un ejemplo claro es el de la jueza Andrea Acevedo, quien la última semana ha sido duramente cuestionada por sus declaraciones en torno a la muerte del hincha colocolino Jorge Mora Herrera, atropellado por un camión de caballares de Carabineros.

Producto de los dichos que vertió durante la audiencia de formalización de los involucrados, Acevedo ha estado en el centro de una polémica, pero también podría enfrentar un complejo escenario judicial. Además del recurso de queja que presentaría en su contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se podría sumar una querella por Ley Zamudio.

Así lo manifestó en conversación con Publimetro el abogado Héctor Montecinos, quien en 2018 se enfrentó a la jueza en una encendida audiencia que terminó a los gritos. La actuación reprochable de Acevedo, a juicio del penalista, es sostenida en el tiempo y obedece a que muchos de los actuales magistrados, no se han adaptado al cambio de sistema.

“Es frecuente ver actitudes como las que tuvo esta jueza. Pasa en varios juzgados, en el Cuarto, en el Séptimo, en el Noveno. Hay jueces del mismo prototipo, jueces que se quedaron en el derecho penal antiguo y mantienen una lógica inquisitiva. Les cuenta entender que hay más intervenientes, les ha costado ajustarse”, sostuvo el abogado.

La situación evidencia, agregó, que hay jueces que “por creerce de cierto sector discriminan al resto”. Ese fue su caso, Acevedo lo hizo callar en reiteradas ocasiones, aludiendo a su trayectoria y a que era ella quien tenía “el poder”. Por ese hecho fue amonestada verbalmente por la Corte Suprema, con el voto a favor de 24 de los 28 ministros.

“Anteriormente solo quienes venían de la clase alta estudiaban derecho. Por eso se sienten con ese poder. Para una persona de otro estrato era prácticamente imposible, pero con la apertura de más universidades eso cambio y bajaron los costos. Pero la lógica de algunos magistrados no cambió, no quieren que haya abogados ‘pobres’. Esto repercute en que no todos los abogados pueden ser penalistas, por la actitud agresiva de jueces, muchos abogados terminan llorando en las audiencias”, sinceró Montecinos.

De todas formas, la sanción que Acevedo recibió no impidió que se desempeñara, entre junio y agosto, como jueza suplente en la Corte de Apelaciones de Santiago. “No entiendo hasta dónde en el Poder Judicial son consecuentes con las medidas disciplinarias que se adoptan”, cuestionó el profesional.

¿Cómo generar el cambio?

A juicio del abogado, el estallido social que vive el país desde el 18 de octubre, obliga a que existan cambios, y no solo en aspectos políticos. Para impedir que jueces incurran en irregularidades, expuso, los ministros visitadores debieran estar permanentemente fiscalizando en los tribunales.

“Los ministros deberían ir no una vez al mes, o cada dos meses, debieran llegar por lo menos una o dos veces por semana y entrara a las audiencias. Hay mecanismos para que los ministros estén más atentos a esas cosas, pueden enviar asesores. Ese sería un buen mecanismo para evitar tener jueces que tomen resoluciones en base a opiniones”, explicó.

En el caso particular de Acevedo, Montecinos comentó que sería “ejemplificador” de que fuera removida de su puesto, lo que de todas formas deberá zanjarse en las próximas semanas.