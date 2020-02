Exdiputado Gustavo Hasbún: “Conmigo hubo una carnicería mediática”

En la primera entrevista televisiva que da desde que estalló el denominado caso “Hasbungate”, el ex diputado de la UDI Gustavo Hasbún replicó durante la noche de este lunes 17 de febrero en el programa "Mentiras Verdareras" de La Red las acusaciones que le hizo el empresario Bruno Fulgeri, en el sentido de haberle pedido coimas para agilizar unos trámites en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) referidos a trabajos en la Región de La Araucanía.

En conversación con el periodista Eduardo Fuentes, quien fue parlamentario indicó que “aquí conmigo hubo una carnicería mediática que destruyó gran parte de mi imagen, en base a la manipulación de información de alguien que busca un provecho económico, pero estoy seguro de que seré sobreseído porque todo se basa en los dichos de una persona con mala praxis en su vida habitual”.

“(Bruno Fulgeri) no solo busca enlodar mi reputación. Lo que quiere es que el MOP le devuelva 600 millones de pesos, pero el punto es que él no fue capaz de desarrollar las obras que debía hacer para el Ministerio, que no se va a apiadar de él”, indicó Gustavo Hasbún.

El exdiputado gremialista añadió que “a Bruno Fulgeri lo conocí en 2017, y el audio que se hizo público es de febrero de 2019. Hay más audios y conversaciones de WhatsApp que entregan el contexto verdadero de lo que pasó. Yo le dije varias veces a él que si conocía de irregularidades en el MOP me las contara para llevarlas al Gobierno, pero nunca lo hizo”.

Gustavo Hasbún también se refirió a la Radio Biobío, medio que dio cuenta de la situación en su web el domingo 9 de febrero pasado filtrando el ya conocido audio que lo involucra en el caso, y lo amenazó con posibles acciones legales.

“Yo tenía una buena impresión de Radio Biobío, pero ahora es la peor. A mí me llamó un periodista de ese medio apenas treinta minutos antes de que publicarán la información, sin derecho a réplica. Por eso no descartamos ejercer acciones legales contra ese medio, porque nada tenemos que esconder y por ello hemos pedido que todo sea investigado… Yo asesoro con mi empresa en el ámbito privado a empresas que tienen crisis, no hacemos lobby, y decidí no vincularme con el área pública”.