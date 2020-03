Cathy Barriga publica videos y fotografías de funeral de fallecida por coronavirus en Maipú

Este lunes la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga fue duramente criticada al dar a conocer en vivo la muerte de la segunda persona en Chile por coronavirus.

Se trataba de una mujer de la comuna, de 78 años, que falleció en el Hospital El Carmen.

Hoy en sus historias de Instagram, la jefa comunal publicó videos e imágenes del funeral de la vecina:

En otra de las publicaciones escribió: "Acompañando a vecina en nombre de su familia, la familia no puede despedir a su ser querido, no hay ceremonia, tampoco familiares que puedan asistir".

Críticas

Pero redes sociales se han dejado caer en su contra sin piedad:

En la mejor de las ondas @MaipuRenace me pueden explicar pq si la familia no puede estar ahí Cathy Barriga si puede, si yo fuese familia de la señora, no estaría de acuerdo con esto, existen otras formas de educar para que las personas tomen conciencia, esto no es un reality. pic.twitter.com/r7Cz8jL65o

