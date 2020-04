Problemas con tu auto, accidentes o gastos médicos suelen ser considerados como gastos no esperados que pueden afectar la salud de tus finanzas. Para evitar que estos imprevistos impacten negativamente en tu economía te sugerimos que consideres los siguientes puntos: 1. No confundas los gastos esporádicos con imprevistos Existen gastos que, pese a no ser … Sigue leyendo Recomendaciones para afrontar gastos imprevistos