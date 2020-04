SIGUENOS

Si eres trabajador independiente o Pyme y te encuentras complicado por tu situación financiera, acá te contaremos sobre el segundo paquete de medidas económicas del gobierno para ayudarte a salir adelante.

Queremos ayudarte a enfrentar de la mejor forma estos momentos de incertidumbre, por lo que aquí te contamos las medidas presentadas por el Gobierno de Chile para ayudar a los trabajadores independientes y Pymes, en estos momentos de crisis sanitaria.

Medidas que benefician a los trabajadores independientes

1. Ingreso de emergencia para trabajadores independientes

El Gobierno anunció la creación de un fondo de US$ 2 mil millones destinado a trabajadores independientes, que no cuenten con un contrato, para enfrentar la contingencia del Covid-19. Este monto beneficiaría a cerca de 2,6 millones de trabajadores informales, es decir, que no tienen derecho al Seguro de Cesantía.

Pronto se dará a conocer la forma en que llegarán estos fondos a los trabajadores y sus familias. Actualmente se está estudiando la entrega de un “ingreso de emergencia”, es decir, un dinero permanente por al menos 60 días. La idea es que, luego de elaborar el proyecto de ley y de su aprobación, el ingreso comience a ser pagado en mayo.

Medidas que benefician a las empresas

2. Línea de Crédito Covid-19

El Gobierno, en conjunto con la banca, anunciaron la entrega de créditos con garantías estatales, para las empresas y, especialmente, las Pymes. En principio, el proyecto de ley busca capitalizar el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) por US$ 3.000 millones, lo que permitirá garantizar nuevos créditos por un monto hasta US$ 24.000 millones. Así, se busca entregar liquidez a las empresas para que puedan seguir funcionando en este complejo momento.

Esta medida busca entregar acceso a líneas de crédito para capital de trabajo para el 99% de las empresas chilenas. De esta manera, se les ayudará a que puedan sortear los efectos económicos que está produciendo la actual contingencia sanitaria.

Los elementos centrales de este proyecto de ley son los siguientes:

Montos hasta 3 meses de ventas

La Línea de Crédito Covid-19 para capital de trabajo sería por un monto equivalente hasta 3 meses de ventas en un período normal (octubre 2018-septiembre 2019) para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón UF (alrededor de $28.000 millones), abarcando a más del 99% del total de empresas existentes en el país.

Plazo con 6 meses de gracia y hasta 48 cuotas

Esta línea de crédito tendrá 6 meses de gracia y será pagada en cuotas durante un período que irá entre 24 y 48 meses.

Tasa no superior a 3,5%

Estos créditos tendrán una tasa de interés máxima real entorno cero, o incluso negativa. Se calculará según la tasa de interés del Banco Central, la TPM +3%, que equivale hoy a una tasa nominal de 3,5%. Dependiendo de las proyecciones de inflación, la tasa real podría ser cero o hasta negativa. Esto significa que si se solicita 1 UF, se pagara 1 UF.

Crédito masivo, expedito y estandarizado

Podrán acceder a este crédito personas jurídicas y naturales, con inicio de actividades productivas, que cumplan con los requisitos de elegibilidad y ventas anuales inferiores a 1 millón UF.

El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito Covid-19 en forma masiva, expedita y estandarizada. Esto significa que estará disponible para la mayoría de los clientes comerciales de los bancos, es decir 1,3 millones de potenciales beneficiarios.

Postergación de otros créditos anteriores

Para las empresas que suscriban la Línea de Crédito Covid-19, los bancos postergarán el pago de otros créditos preexistentes por al menos 6 meses, de forma tal de aliviar la carga financiera en este difícil momento por el que atraviesa el país.

Criterios para optar al Crédito Covid-19

Los criterios básicos de elegibilidad para acceder a estas garantías estatales serán que el cliente no se encuentre en un proceso concursal (por ejemplo, de quiebra), ni tenga más de 30 días de mora al 30 de marzo de 2020, o al 30 de octubre de 2019 para empresas con ventas menores a 25.000 UF (alrededor de $700 millones).

Alivios tributarios

Los alivios tributarios entraron en vigencia el 1 de abril. Entre ellos se encuentra la postergación del pago del IVA de los próximos tres meses, para las empresas con ventas menores a 350.000 UF (alrededor de $9.800 millones); la anticipación de la devolución del impuesto a la renta para Pymes; y la postergación del pago de contribuciones para empresas con ventas inferiores a las 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones.