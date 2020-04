Jaime Mañalich asume error en informe epidemiológico del Minsal y "dispara" sobre otros temas de la pandemia

Varios temas, además del habitual informe diario acerca de la evolución de la pandemia de coronavirus en el país, abordó durante esta jornada de sábado 18 de abril el ministro de Salud, Jaime Mañalich, desde el Palacio de La Moneda, donde estuvo solo dando cuenta de la situación sanitaria del país.

Y el más importante fue el error cometido anoche en la entrega del noveno informe epidemiológico respecto del covid-19, que fue subido a la página web del Minsal cerca de las 23 horas y a los 40 minutos del viernes 17 de abril fue bajado por orden de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien se dio cuenta de que había errores en las cifras de contagiados de varias comunas de la Región Metropolitana.

Cerca de la medianoche fue la propia doctora Paula Daza quien a través de su cuenta en Twitter dio cuenta de la equivocación, atribuible al Departamento de Epidemiología del Minsal, que depende de la División de Planificación Sanitaria. Al final, el escrito fue subido de nuevo cerca de las 14 horas de este sábado.

Jaime Mañalich, aseguró que el informe epidemiológico que realiza su cartera sobre la situación del covid-19 en Chile es "un instrumento extraordinariamente confiable", aunque en el documento del viernes se indicaba que la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana, que hasta la fecha no reportaba casos de covid-19, pasaba a tener un total de 217 contagiados. Asimismo, Pirque pasó de 12 a 103 positivos, y comunas como Las Condes y Ñuñoa bajaron drásticamente la cantidad de infectados, de 306 a 60 y de 188 a 10, respectivamente.

"A mí me parece que el informe epidemiológico que se hace cada dos o tres días, es un instrumento extraordinariamente confiable. La subsecretaria (Paula) Daza detectó anoche que la publicación que había aparecido era incorrecta en la página 24, específicamente en la cual se registra la estadística de casos acumulados y nuevos casos de algunas comunas de la Región Metropolitana… Eso se está corrigiendo porque es un error de cómo se dispusieron las filas en la página Excel que da origen a ese informe… Se tomaron medidas para que este tipo de errores no se vuelvan a repetir. Por eso tanto la subsecretaria como yo lo vamos a revisar", dijo el Ministro de Salud.

Regreso de trabajadores públicos a sus puestos de trabajo

Rechazo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEF, generó ayer la disposición presidencial para que los funcionarios públicos empiecen a volver a sus puestos de trabajo físicos, que se tradujo en un oficio del Ministerio de Hacienda rubricado por el titular de esa cartera, Ignacio Briones, y por el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Y Jaime Mañalich se refirió a eso.

“Tenemos una situación en la que la tasa reproductiva del virus ha ido cayendo, con más personas que se recuperan y tienen inmunidad. En ese contexto, es claro que hay que explicar lo que es contacto estrecho, lo que no se da en todos los casos. Para esas situaciones es claro que hay que hacer cuidado domiciliario. Esa circular de los Ministerios del Interior y de Hacienda es una medida prudente y responsable, porque ya hay un sufrimiento enorme de la ciudadanía porque personas sin ese contacto estrecho están recluidas en sus casas y no asisten a su lugar de trabajo, lo que produce perjuicio grande”.

El ministro de Salud añadió que “es importante explicarles a los trabajadores que efectivamente hay que regresar a laborar, pero con medidas de protección. Mi opinión es que ha habido un sobreentendimiento o una comprensión inadecuada entre ser contacto estrecho y no serlo, y eso hay que aclarararlo porque de acuerdo a la Constitución no podemos tener un Estado que no funcione en beneficio de la ciudadanía… En la medida que las comunas son liberadas de la cuarentena se genera un espacio propicio para generar actividades que se aproximen a una cierta normalidad, porque es claro que la normalidad que había antes de la pandemia tardará años en regresar. Todo esfuerzo por volver al trabajo debe estar condicionado a medidas de protección universal”.

Llegada de más respiradores mecánicos

Durante la madrugada al aeropuesto capitalino llegó un avión que en definitiva traía un millón de mascarillas destinadas a los trabajadores de la salud, una donación de la Fundación Luksic.

El punto es que se pensó que en ese vuelo venían más respiradores mecánicos, algo negado por el ministro de Salud, quien dio cuenta de lo que está pasando con esos aparatos.

“No vamos a decir una sola palabra sobre la llegada de ventiladores mecánicos. Solo diré que están llegando a un ritmo prudente y hemos proyectado embarques más pequeños para evitar riesgos”.

La nueva Seremi de Salud de la Región Metropolitana

Tras la polémica salida desde la Seremi de Salud metropolitana de la mediática tecnóloga médica Rosa Oyarce fue nominada de manera interina Daniela Zabando, pero durante la semana fue nominada de manera oficial la ingeniera comercial Paula Labra, quien se desempeñaba como coordinadora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compín. Una designación que llamó la atención, pero que el ministro Jaime Mañalich defendió.

“Ella está en su nuevo puesto porque estimamos con la subsecretaria Paula Daza que es la mejor persona para el cargo. Ya trabajó en la Seremi y tuvo un trabajo destacadísimo en la intervención del Compín. Y en ese contexto posee los antecedentes requeridos por la ley, en base a su sólida formación en salud pública. Ella ya modernizó el Compín y ahora debe imprimirle el ritmo que se necesita en la Seremi”.

Recomendaciones de la OMS

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) son cautos respecto de los requisitos para declarar que alguien esté libre del coronavirus, mientras que en Chile se ha planteado desde el Minsal que quienes según los parámetros nacionales se hayan recuperado recibirán un documento especial que lo acreditará.

“Pienso que un canal de televisión chileno editó mal lo que dijo un experto de la OMS. Como lo ha certificado el representante en Chile de la OMS-OPS (el argentino Luis Fernando Leanes), se presentaba el conocimiento de lo que implica la inmunidad y se derivó en otra cosa. Ese error está corregido y disculpamos a ese medio de comunicación. Suponemos fue un error involuntario”.