Stefan Kramer sacó carcajadas con improvisada imitación

En medio de la pandemia de coronavirus, los canales de televisión están probando nuevos formatos para seguir transmitiendo sus programas mientras dure la crisis sanitaria. Así lo está haciendo CDF, que el sábado pasado invitó a Stefan Kramer a jugar un partido de fútbol online contra el periodista Manuel de Tezanos.

El comediante decidió utilizar al Inter de Milán en el PES 2020 y el comentarista deportivo ocupó al Bayern Munich, en el marco del torneo Entel eSports, que organiza la ANFP y el CDF.

Mientras se desarrollaba el partido, Kramer cometió una falta cerca de su área con el avatar de Alexis Sánchez, por lo que aprovechó la oportunidad para imitarlo.

"No lo toqué. Ahhh, a la chuc… hace como seis meses que no juego y me cobran la hue…", expresó Stefan Kramer imitando al Niño Maravilla. La escena provocó la risa inmediata de su contrincante y el video rápidamente se viralizó por redes sociales. El partido terminó con la victoria del equipo de Kramer por 1-0 sobre el de Manuel de Tezanos.

Recordemos que hace algunas semanas el triunfador del Festival de Viña del Mar compartió un video para animar a los chilenos en su lucha contra el coronavirus, en el que hace sus imitaciones más celebradas.

Revive la nueva imitación de Alexis Sánchez acá:

https://www.instagram.com/tv/B_bSJ7ophjq/?utm_source=ig_embed