“Sabemos que se necesitan más recursos por la pandemia de covid-19, pero no queremos ser el pato de la boda”

Luego de una sonora protesta en la noche del martes de muchas compañías de Bomberos en todo el país haciendo sonar las sirenas de sus carros debido a que el Gobierno había anunciado un recorte de casi cuatro mil millones de pesos en el aporte estatal, ayer se logró un principio de acuerdo para que esa reducción, enmarcada en la crisis debido a la pandemia del coronavirus, sea de mil 400 millones.

El anuncio fue hecho tras una reunión entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el director de Presupuesto, Matías Acevedo, y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos.

La rebaja inicial era de $3.755.793.000, alrededor de un 7,8% del total del presupuesto de Bomberos, pero ahora se estableció una reducción del 3,2%.

“Hemos logrado un avance de entendimiento para revocar el decreto propuesto para rebajar nuestro presupuesto no en base a afectar las glosas planteadas originalmente, sino que en algunas que no estábamos ejecutando”, señaló Raúl Bustos, el encargado del organismo que agrupa y coordina administrativamente a los Cuerpos de Bomberos del país, ayudando a proporcionar los medios económicos necesarios para que realicen sus funciones en terreno, administrando y distribuyendo los fondos fiscales.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) -uno de los más grandes del país y que reúne a 22 Compañías de nueve comunas de la Región Metropolitana-, valoraron el entendimiento de la Junta Nacional con el Gobierno y esperan que sea el punto final al respecto.

“En la Región Metropolitana, 21 de los 22 Cuerpos no se sumaron a la protesta con las sirenas. Y no porque no se pueda reclamar, sino que porque había que negociar como al final se hizo, en una reunión que terminó con una decisión que impactará en menor medida los presupuestos de los Cuerpos”, señaló Marco Antonio Cumsille Eltit, Superintendente del CBS, que atiende a Santiago, Estación Central, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Recoleta, Renca y Vitacura.

-¿Cómo financian su funcionamiento?

-Cada Cuerpo tiene una realidad distinta y, en general, funcionamos en torno a los municipios. En nuestro caso, el 50% de los ingresos es por las campañas económicas que hacemos, el 20% es por ingresos propios como rentas y por locales comerciales que arrendamos, y el restante 30 por ciento es aporte fiscal. El Estado garantiza a los Cuerpos un presupuesto de operaciones, que nunca ha sido tocado y es muy sensible, pues sin él muchos no podrían funcionar.

CBS

-Siempre se habla del carácter voluntario de ustedes…

-Sí, a ningún bombero le mueve un sueldo, pero el Estado debería aportar tres veces más dinero, por eso cada Cuerpo tiene que buscar otros vías de financiamiento, como las que el CBS tiene, aunque otros reciben apoyos directos de los municipios y de los gobiernos regionales. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que los conductores de los carros y el personal administrativo de los cuarteles es pagado, no son voluntarios, y todo eso significa costos que hay que cubrir, tal como la mantención de los recintos.

-También es claro que estamos en una situación de emergencia y lo esencial ahora son los gastos en salud debido al covid-19…

-Y entendemos claramente que hoy la sociedad necesita más recursos por la pandemia, pero no queremos ser el pato de la boda. Sabemos que todos debemos poner un granito de arena para contribuir a la solución de muchos problemas, y el principal de ellos es la salud. Lo claro y que hay que destacar es que la operación de Bomberos nunca estuvo comprometida y ahora la junta va a tener que ver cómo reordena los dineros.

-¿Cómo se han visto afectados directamente ustedes por la actual crisis?

-Todos los Cuerpos hemos hecho ajustes en nuestros presupuestos por la pandemia debido a que hay menos ingresos. Muchos socios se han retirado porque se quedaron sin trabajo y uno entiende eso. Lo que esperamos es que ojalá en tres meses más no haya otro recorte. Ojalá esto quede cerrado aquí.