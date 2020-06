El “extraño” desmarque de la ministra de la Mujer de polémica campaña “Cuentas Conmigo”

Fue uno de los escándalos noticiosos de este lunes 1 de junio. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, “lamentó profundamente” –como escribió en su cuenta de Twitter- la campaña lanzada un día antes para defender los derechos femeninos en caso de agresión, llamada “Cuentas Conmigo” y calificada de manera oficial como “un llamado de acción para testigos de violencia contra la mujer en cuarentena”.

Por medio de un video se recreaba un caso real, de la Región de Los Lagos, de un abuelo preocupado por la agresión intrafamiliar sufrida por su nieta y arrepentido del trato que le dio a su mujer en vida.

“Estoy muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió, me duele el alma lo que te pasó, quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela, aunque ya no está con nosotros no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice”, es parte de una carta que el abuelo le lee a la nieta en el video en cuestión.

Pero cuando se supo de esta pieza audiovisual, empezaron a aparecer fuertes críticas por el mensaje que entregaba, lo que llevó a la ministra Macarena Santelices, exalcaldesa de Olmué y militante de la UDI, tuitear.

Como Ministra de la Mujer y EG lamento profundamente campaña iniciada por Directora de @SernamEGChile. Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya Instruí a que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas que adjunto. pic.twitter.com/wJaaTrXmcd — Macarena Santelices (@macasante) June 1, 2020

Desde el ministerio fue emitido un comunicado que indicó que “hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio, pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso victimizar al agresor", precisa el escrito”. Y la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Plaza, exalcaldesa de Huechuraba, también de la UDI y quien depende del ministerio, tuvo que dar la cara por el hecho firmando un comunicado pues su jefa la responsabilizó por la campaña.

El punto es que la ministra Macarena Santelices asumió el puesto el pasado 6 de mayo en reemplazo de Isabel Plá, y no es razonable pensar que una campaña de esas características no haya sido conocida por la secretaria de Estado con anterioridad.

El video que incomodó a las redes y que obligó al Sernam a ofrecer disculpas En la campaña se recrea un caso real de la Región de Los Lagos, de un abuelo preocupado por agresión intrafamiliar sufrida por su nieta y arrepentido del trato que le dio a su mujer en vida.

Es más, el domingo 31 de mayo, el mismo día del lanzamiento de “Cuentas Conmigo”, a los medios fue enviado un comunicado de prensa que venía con los logos del ministerio y del servicio, en el que tanto Macarena Santelices como Carolina Plaza se referían a la campaña.

“Bajo nuestro compromiso #ContigoMujer hoy lanzamos esta campaña que busca sensibilizar y comprometer a todos en la prevención de la violencia contra las mujeres. Estamos viviendo tiempos difíciles producto de esta pandemia y muchas mujeres no se atreven a denunciar y pedir ayuda porque están junto al agresor. A través de esta campaña y cinco historias verídicas, queremos demostrar lo importante que es el entorno para apoyar, acompañar y nunca juzgar a una mujer que ha sido víctima de violencia. Esperamos llegar con estos mensajes al corazón de todos los chilenos”, fueron las palabras de la ministra en ese escrito entregado a los medios de comunicación el domingo 31 de mayo.

Tal conducta causó varias reacciones en redes sociales.

