Cuidado con lo que escriba: despidos por comentarios en redes sociales son nueva tendencia

Un guionista televisivo y un relator del equipo de básquetbol de la NBA los Kings de Sacramento fueron despedidos esta semana por publicar en las redes sociales cosas que sus patrones consideraron demasiado incendiarias o insensible, en lo que parece una nueva tendencia de las empresas en Estados Unidos: echar personal por lo que publica en las redes.

En un ambiente de ánimos caldeados en el país norteamericano por las protestas en torno al racismo y la brutalidad policial en medio de la pandemia de coronavirus tras el asesinato de George Floyd en Minnesota, puede resultar difícil resistirse a publicar un post o un tuit. Pero con tanta agitación, conviene pensarlo dos veces antes de hacer comentarios en Twitter, Facebook o Instagram si es que no se quiere perder el trabajo.

“La gente ve las noticias y siente la necesidad de participar de algún modo. Hay mucha adrenalina. Piensas que estás diciendo algo profundo. Pero deben pensarlo antes de tuitear”, dijo Danny Deraney, publicista que trabaja en manejo de crisis.

Craig Gore, quien ha trabajado en las series “S.W.A.T.” y “Chicago P.D.”, fue despedido el martes 2 de mayo por sus publicaciones en Facebook. En una, titulada “Toque de Queda…”, aparece con un rifle en el porche de su casa. Y en otra, llena de improperios, amenaza con dispararle a cualquiera que intente saquear su casa.

Dada la gravedad del momento, el jefe de Craig Gore, el conocido productor televisivo Dick Wolf, no le hizo ningún llamado de atención ni lo suspendió. De manera directa lo despidió, diciendo en un comunicado que “no toleraré estas conductas, especialmente en un momento en que el país está sufriendo”.

After screenshots of violent posts from Craig Gore’s Facebook page circulated on Twitter, Dick Wolf announced that he'd be firing Gore from an upcoming Law & Order spin-off https://t.co/hQX819SUda

— New York Magazine (@NYMag) June 3, 2020