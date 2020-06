Muestra de saliva no sería mejor que la nasofaríngea PCR para detectar coronavirus

Rodrigo Cruz, director del Centro de Investigación y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, afirma que la idea del Minsal de cambiar la técnica de diagnóstico de covid-19 no ayudará a acelerar la entrega de los resultados ni tampoco a tener mayor certeza de positividad.

“En mi opinión esta es una propuesta inadecuada. En primer lugar, porque la demora o cuello de botella no está en la toma de muestra sino en el procesamiento de esas muestras, porque el número de laboratorios es insuficiente al igual que el personal encargado de procesarlas. Entonces, si se cambia a este otro tipo de muestra, la demora seguirá existiendo porque la saliva requiere de un procesamiento que es muy similar”, explica el doctor Cruz.

“Cambiar el tipo de muestra en atención primaria, tomando saliva en vez de un hisopado nasofaríngeo no agilizará el procesamiento de los exámenes para confirmar los contagios de covid-19. Además, hoy no existe evidencia sustantiva que indique que esta toma de muestra sea más sensible que la que hemos utilizado hasta ahora”, afirma.

Por ese motivo, este médico infectólogo de la UV estima que la propuesta del Ministerio de Salud de modificar a partir de la próxima semana la técnica con que se toman la muestras para los exámenes PCR en la atención primaria es un error que no va a resolver el problema de la demora en conocer los resultados de los exámenes destinados a confirmar dicha enfermedad.

Otro aspecto relevante a considerar en este tema, según precisa el especialista de la UV, es que si bien hay estudios que demuestran la eventual utilidad de la saliva para el diagnóstico, es aún precoz establecer esta muestra como un estándar, ya que la mayoría de los trabajos de investigación se han realizado con tórula nasofaríngea, orofaríngea, de expectoración o lavado bronco alveolar.

En el fondo, esta opción planteada por el Ministerio de Salud “no contribuye a despejar el sistema como para considerar el cambio de toma de muestra”, sostiene Cruz.