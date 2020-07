Un 70% de los santiaguinos cree que Ley de Protección al Empleo ha resguardado poco o nada a los trabajadores

Este martes 7 de julio fueron dados a conocer los resultados del Estudio de Caracterización Social, Política y Económica de la serie Barómetro del Trabajo, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y Market Opinion International Research (Mori Chile), entidad que encabeza Marta Lagos.

Este testeo midió las percepciones de los mayores de 18 años que viven en las 32 comunas del Gran Santiago, en San Bernardo y en Puente Alto entre el 19 y el 29 junio, durante la cuarentena total que afecta a la zona debido al coronavirus.

Las consultas fueron hechas vía web mediante WAPI (Web Assisted Personal Interview) y arrojaron las percepciones de la población en materias de salud, protección al empleo, trabajo remoto, relación empleadores/trabajadores, rol de los sindicatos, economía, confianza en las instituciones, democracia, autoridades y medios de comunicación.

En materia de trabajo e ingresos, destaca el hecho que el 70% de los encuestados cree que la Ley de Protección al Empleo ha protegido poco o nada a los trabajadores, y que nada menos que el 78% está preocupado o muy preocupado ante la posibilidad de quedar sin empleo.

Además, el 52% dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y uno cada cinco santiaguinos, el 21 ingiere solo una comida caliente al día.

El 67% piensa que los sindicatos son igual o más indispensables para defender los derechos de los trabajadores que antes de la pandemia, y el 46% sostiene que los empresarios han hecho el mínimo o ningún esfuerzo para proteger los puestos de trabajo.

Respecto al teletrabajo, el 51% dijo que no está trabajando vía internet desde su hogar (tampoco alguien de su familia), frente al 48% que dijo que está o que alguien de su familia se encuentra trabajando remotamente durante la pandemia de covid-19.

La encuesta presentada en el día de hoy muestra una falla sistémica donde la ciudadanía evalúa mal al gobierno, la democracia, la oposición, las instituciones de la democracia, la economía y los empresarios. https://t.co/rEhvjnZqrU Nadie puede cantar victoria. — Marta Lagos (@mmlagoscc) July 7, 2020

En relación con las percepciones en torno al contagio, el 43% de los encuestados señaló que conoce a alguien que ha fallecido por coronavirus, y el 52% estuvo o tiene a algún familiar enfermo.

También, el 61% dice que está más preocupado de contagiarse frente al 36% que está más preocupado del impacto económico de la pandemia.

En cuanto a los apoyos estatales para enfrentar la crisis, el 61% señala que deben durar entre cuatro y seis meses, y el 18% afirma que siete meses y más.

El 40% precisa que falta un año para volver a la normalidad, mientras que el 67% cree poco o nada en la información oficial entregada sobre el número de muertos por coronavirus en Chile.

Entre las medidas necesarias para resistir la crisis, el 85% de los santiaguinos dice que debe acceder al Ingreso Familiar de Emergencia; el 73% admite que no está pagando cuentas básicas como luz, agua y gas; y el 65% dijo que no tendría que no pagar el crédito hipotecario o el arriendo.

En cuanto a las demandas sociales que se levantaron a partir del 18 de octubre del año pasado, el 68% precisa que no se ha dado ninguna respuesta a las demandas, y el 79% piensa que en lo queda del año 2020 habrá otro estallido social.

Sobre la evaluación del Gobierno, el 72% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera y el 21% le da su apoyo.

Asimismo, el 76% no aprueba el manejo de la pandemia en el Gran Santiago, y el 58% piensa que durante este Gobierno las desigualdades económicas y sociales aumentarán. El 57% dijo también que la acción de la oposición al Gobierno de Sebastián Piñera está mal y muy mal.