Ximena Ossandón dijo que habló con Mario Desbordes sobre posibilidad de ser ministro: "En estos minutos de crisis, dijo que es muy difícil negarse"

El debate en el matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión, abordó el inminente cambio de gabinete. Se espera que los nuevos nombramientos ocurran dentro de las próximas horas en La Moneda. Ante la posibilidad de que Mario Desbordes, diputado y presidente de RN, sea nombrado ministro, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló que "si el gabinete incluye a Mario Desbordes, Carlos Larraín estaría feliz porque no podría seguir liderando RN".

Tras aquello, Elizalde destacó el rol de Desbordes frente al proceso de nueva Constitución y el "rechazo" en la derecha. Para el senador, sacarlo del escenario político para llevarlo a un ministerio "aumentaría la brecha con la ciudadanía". Pero igual agregó que sería un gran aporte: "con los nombres que han circulado, varios serían como un gabinete del rechazo". El senador destacó que Victor Perez, uno de los nombres que han circulado durante esta mañana, no sería parte de ese "sello".

Ximena Ossandón dijo que llamó a Desbordes

Presente también en el programa estaba la diputada RN, Ximena Ossandón. "Sería una pena que lo amarraran a un ministerio, donde no pueda hacer lo que hace por nosotros en RN", señaló la parlamentaria apuntando a la diversidad que Desbordes le otorga a dicho partido.

La diputada dice haber hablado con Desbordes sobre esta posibilidad. "Yo le pregunté si se podía negar, no me dijo que ministerio. Pero en estos minutos de crisis, dijo que es muy difícil negarse", manifestó. Ossandón agregó que "no hay gente que quiera entrar en estos minutos de crisis. No cualquier persona está dispuesta a entrar".

Sobre a qué ministerio podría entrar Desbordes, Ossandón y Elizalde hablaron sobre la posibilidad de defensa. Los periodistas del panel mencionaron que podría ser el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hasta ahora se desconoce a que ministerio podría llegar el presidente de RN. O si aceptará la posible la propuesta. En el debate del programa, se mencionó la posibilidad de que Victor Perez y Jaime Bellolio ingresarían también. Sin embargo, hasta que no firmen y juren, pueden haber cambios de último minuto. Por ahora, todo es especulación.