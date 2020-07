¿Quién es el nuevo ministro del Interior? Víctor Pérez votó contra el retiro del 10% de las AFP y ha estado en el Congreso desde 1990

Un nuevo cambio de gabinete realizó el Presidente Piñera. "Pido la unidad y la colaboración de la sociedad civil para superar esta emergencia", dijo el mandatario en medio de la ceremonia. Y para hacer frente a la pandemia, el Presidente modificó el liderazgo de seis ministerios: Interior, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, Realciones Exteriores, Defensa y Desarrollo Social. El primer nombre, que comenzó a circular en prensa durante la mañana, fue el del senador Víctor Pérez.

Y así fue, asumió como ministro del Interior. Según sus correligionarios de la UDI, el senador es muy cercano a la presidenta de dicho partido, Jacqueline Van Rysselberghe. El senador Iván Moreira, en un matinal durante la mañana, señaló que es como "una mano derecha".

De hecho, el parlamentario es considerado un parlamentario histórico: ha estado en el Congreso desde 1990.

También fue alcalde designado de Los Ángeles durante la dictadura, entre 1981 y 1987. Luego, en 1989 fue electo diputado independiente por la Octava Región del Biobío, cargo que ocupó por 4 períodos consecutivos. El 2005 inició su carrera senatorial por la VIII Región del Biobío, resultando reelecto el año 2013, siendo miembro de las comisiones de Vivienda y Urbanismo; y de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Su visión del estallido social

El ex senador Pérez ha sido una figura polémica respecto al cambio en la Constitución. Durante el estallido social, el parlamentario señaló que quedó "sorprendido por la violencia y el odio, no por la manifestación, que siempre es legítimo que la gente exprese sus reclamos". "Fue la violencia, el odio y la intolerancia la que me llamó la atención”, expresó el legislador en noviembre del 2019.

“En Chile hay un 10% de gente que tiene un profundo odio y en momentos críticos puede llegar a influenciar a un 30%, que es lo que pasó esta vez”. “La violencia a mí me duele profundamente y no genera soluciones”, agregó en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

"No alcanza para violación de los Derechos Humanos"

El ex senador fue una figura polémica durante el estallido. En octubre, tras una reunión con la oposición el senador fue consultado por el actuar de Carabineros. Tras dar un espaldarazo a la institución, negó que la represión representara un abuso. Aseguró que se "cumplieron los protocolos".

"En ningún caso alcanza para violación de los Derechos Humanos", aseguró. En esa fecha, 31 de octubre, el INDH contabilizaba un total de 167 acciones judiciales vinculadas a la violación de Derechos Humanos. De ellos 13 correspondían a recursos de amparo, 5 por homicidios, 18 por violencia sexual y 120 por "otras torturas".

Las risas y bromas de Víctor Pérez en el Senado a escasas horas de asumir como ministro del Interior El militante UDI tuvo que abandonar la sesión de este martes de la Comisión de Constitución para presentarse en La Moneda.

Defensor de la Constitución del 80

Pérez es también un defensor de la Constitución del 80. Pero reconoce que la clase política "está al debe". "El estallido social es un tema que nos hace actuar con mucha humildad", señaló en el contexto del "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución". "Como actores políticos, sin duda estamos al debe", agregó en esa oportunidad, según consigna CNN. En ese momento, Pérez señaló que la Constitución del 80 le gusta y “cumplió una tarea imprescindible. Son los años más exitosos de Chile". "El país progresó, se desarrolló, pero no superó la pobreza. Cuando se llega al límite de la vida, se llega a un abismo, que son las pensiones”, agregó.

“No hubo la capacidad política de poder preverlo, genera parte del reclamo social y sin duda hay que superarlo”, admitió. Pérez es contrario a la reforma constitucional. En octubre del año pasado manifestó que no ve razón alguna para modificarla. Considera que la vía para hacer cambios, es la generación de nuevas políticas públicas.

Votó en contra del retiro del 10% de las AFP

En esa misma línea, vale recordar que el nuevo ministro del Interior votó en contra del proyecto de reforma constitucional que permite a cotizantes y pensionados retirar hasta el 10% de sus fondos de capitalización individual en las AFP. Esto, durante su tramitación en general.