[VIDEO] Los impactantes registros de una de las jornadas más complejas en La Araucanía

La de anoche será una jornada difícil de olvidar y tendrá repercusiones, eso es seguro. Los enfrentamientos contra comuneros mapuches que se tomaron la Municipalidad de Curacautín, terminaron causando pánico en varios sectores de la región.

Hoy redes sociales hierven con registros de las agresiones dentro del municipios y las calles. Acá te presentamos algunos:

Carabineros detuvo al menos a 20 personas, luego de que las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueran incendiadas.

El nuevo ministro del Interior Víctor Pérez visitó la región, donde causó polémicas con sus dichos, al descartar que en Chile existan presos políticos.

Pérez aseveró que “los conflictos tienen múltiples dimensiones. Este es un conflicto político que hay que resolver, pero la violencia se aprovecha de esto no para resolverlo, sino para agravarlo. Este es un conflicto que lleva mucho tiempo, decenas de años, y muchos gobiernos han intentado avanzar en esta materia. No soy ingenuo y no creo que vamos a resolver esto en dos o tres días. Ya se está debatiendo en el Congreso la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Es algo importante. No suficiente, pero es importante. Revitalizar el Plan Araucanía es, en mi opinión, la única herramienta para buscar una solución”.

El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, aseguró que "nuestro municipio está absolutamente destrozado".

"Lo que más me duele es que aquí somos once comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos", se lamentó Jaramillo, quien agregó que "la presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad".