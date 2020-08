"Superpan": El otro caso de derechos de nombre que complica a un emprendimiento chileno

La historia de "Miel Gibson" no es la única de un emprendimiento chileno que tiene problemas con los derechos de autor en su creativo nombre. Bien lo sabe "Superpan".

Gonzalo Montenegro en noviembre de 2019 abrió su propia amasandería, pero cuanto trató de inscribir el nombre, la empresa DC Comics se opuso al registro, según cuenta Agencia UNO.

"Miel Gibson" es uno más: otros originales nombres de locales y marcas ¿Y si ahora Paul McCartney quiere demandar a la carnicería Paul Mac Carne? Acá te dejamos los más entretenidos nombres en Chile.

DC es dueña de lo derechos de héroes como Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Acuaman, entre otros, por lo que rápidamente recalcaron "ser los creadores".

"El nombre que yo quisiera asociar a pan, como 'Batpan' o el que fuera, automáticamente creo que pasaría lo mismo", señaló Montenegro y agregó que "de hecho, podrían demandarme por el uso de imagen que tengo".

La idea nació cuando a los 10 años, después del suicidio de su padre, salía a repartir pan con su madre con su polera del personaje y le gritaban "Superpan".

"Era la polera que tenía, la verdad es que no era un tema que me gustara tanto, porque a mí me gustaba más Iron Man. Si no, sería Iron Pan", recuerda Montenegro.

Por ahora está apelando, aunque "con todo lo de la pandemia, la verdad es que todo eso está muy detenido. Ya están todas las apelaciones entregadas, fundamentadas".

Conoce a la panadería de Superpan en Quinta Normal:









Publicidad