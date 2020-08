Ex pareja del carabinero que agredió a Fabiola Campillai: "Esta persona debió ser dada de baja cuando me atacó a mí"

Fabiola Campillai perdió su vista tras el impacto de una bomba lacrimógena durante el Estallido Social, cuando se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo. Algo que se hubiese evitado si Patricio Maturana hubiese sido dado de baja en dos oportunidades anteriores, según señaló la ex pareja del carabinero.

Es que Maturana, principal sospechoso de efectuar los disparos con supuesta intencionalidad, fue procesado por robo con violencia en 2009, además de tener denuncias por violencia intrafamiliar en 2015.

Fiscalía: 62 formalizados en diez meses por delitos cometidos por agentes del estado Segén el informe, entre los acusados ante los tribunales figuran los funcionarios policiales que hirieron a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

Según señaló Katherine Silva en conversación con El Desconcierto "él tenía dos sumarios conmigo. Dos. Y aún así no lo dieron de baja" y agregó que "si esta persona hubiese sido dado de baja cuando me atacó a mí, quizás no hubiese pasado lo de Fabiola".

Silva aseguró que en 2009 Maturana pertenecía a la barra de Los Marginales, de Curicó Unido. "Él entraba a escondidas al estadio, porque si lo veían los altos mandos lo podían reprender, pero él seguía con el tema y tenía contacto con delincuentes", señaló.

"Él fue imputado por robo con intimidación, que es un delito de alta penalidad y fue absuelto" agregó Silva y continuó que pese a ser dado de baja "tras ser absuelto pidió la reincorporación y volvió a las labores".

Finalmente, Silva se preguntó "cómo se demoraron tanto tiempo en el tema de Fabiola", agregando su caso y el de Norma Vásquez, dando a entender que "hay una protección a Carabineros".