Joaquín Lavín en modo paso a paso: "Estoy en fase Plebiscito, después apruebo, alcalde y después veremos qué pasa en la otra fase"

Joaquín Lavín evitó referirse a la opción de lanzar su carrera presidencial por Chile Vamos, luego que este domingo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se adelantara y confirmara su carrera al sillón de La Moneda por la UDI.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Lavín felicitó a Matthei por su decisión. "Yo la felicito, me parece muy bien que lo haga, que hayan alcalde perfilados como posibles presidenciales porque, y lo vuelvo a decir, si los alcaldes gobernaran Chile, sería un mejor país, porque somos personas más pragmáticas y más aterrizadas".

Sobre un posible anuncio de carrera presidencial, el edil de Las Condes prefirió no adelantarse asegurando que "yo sigo mi propio camino, mi camino es el paso a paso como el plan del coronavirus. Yo estoy en fase plebiscito, después apruebo, después alcalde y después veremos qué pasa en la otra fase…".

"Démosle tiempo al tiempo, hay gente que se fija mucho en las etiquetas y dice 'ah socialdemocracia que cosa más terrible', pero yo creo que Chile necesita gente así, Chile necesita más protección social, son ideas nuevas y eso hay que acogerlo".

Finalmente, Lavín se refirió a la decisión de Pablo Longueira de votar Apruebo en el Plebiscito: "Me gusta que esté por el Apruebo, eso quiere decir que muchas personas de Chile Vamos están entendiendo que Chile necesita cambios, necesita una nueva constitución y eso no quiere decir que Chile no va a partir de cero".