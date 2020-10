Carabinero acusado de "rondar" a fiscal Chong presenta denuncia en Fiscalía

La aparición de su nombre junto a una serie de calificativos negativos en redes sociales, motivaron a Freddy Vergara, teniente coronel de Carabineros acusado de “rondar” la casa de la fiscal Ximena Chong, a presentara una denuncia por amenazas e infracción a la ley de protección de datos personales en dependencia de la Fiscalía local de Ñuñoa.

Y es que luego de que él mismo entregara detalles respecto de la fiscalización de la cual fue objeto por parte de efectivos de la PDI a las afuera de la casa de la persecutora, habría recibido una serie de ataques. Esto, considerando que el Ministerio Público abrió una investigación por los presuntos hechos de violencia a los que estaría expuesta la ña fiscal Chong. Rápidamente el nombre de Vergara se relacionó con el de la investigadora.

Sin embargo, el funcionario policial, que actualmente presta servicios en el Departamento de Transportes de Carabineros como ingeniero en tránsito, insiste en que pasó por la cercanías del mencionado domicilio “sin querer”. Por lo demás, en la institución están bastante molesto con la forma en que se dio el control de identidad. Si bien fuentes policiales insisten en que no entrarán en disputa con la PDI, recuerdan que sólo los efectivos de Carabineros y funcionarios municipales están facultados para hacer controles de tránsito.

En cuanto al asunto de fondo, la Asociación Nacional de Fiscales insistió en que no se pueden eludir instancias para esclarecer lo sucedido. En conversación con este medio, Claudio Uribe, presidente de la entidad, manifestó que “nos parece inaceptable lo que le ha tocado vivir a la fiscal Chong. No puede ser que por el hecho de hacer su pega se vea expuesta a amenazas”.Asimismo, sostuvo que echan de menos que el “Gobierno no haya sido lo suficientemente categórico para condenar esto y, en definitiva, también cumplan su rol, que es garantizar la seguridad de todas las personas, incluyendo a los fiscales”.

“Que podamos ejercer nuestra labor es parte de los requisitos necesario para la mantención del Estado de derecho. Este es un problema de todos”, recalcó.

Moreira insiste con fiscal Chong: "Cuando uno hace política tiene que hacerse cargo" "Tenemos un Ministerio Público politizado, efectivamente no son todos los fiscales, pero hay unos que son importantes que usan el lenguaje político en sus causas", precisó el senador.

“El peor de todos” a la Comisión de Ética

El hecho de que el senador Iván Moreira (UDI) deslizara que la fiscal Ximena Chong se está “haciendo la víctima” luego de recibir duras amenazas por su labor, le significaron una avalancha de críticas. Y esque sencillamente que el parlamentario viera situaciones de hostigamientos como algo “muy normal”, no resiste análisis.

Y por ello, los senadores Yasna Provoste (DC), Carlos Bianchi (IND) y Alejandro Navarro (PRO) anunciaron que denunciarán al autodenominado “peor de todos”, ante la Comisión de Ética de la Cámara Alta. “No se pueden normalizar las situaciones de amenazas ni de violencia. No puede usar esta tribuna para incitar al odio”, señaló al respecto Provoste.

Y el senador Navarro fue más allá y lo calificó de “matón”. “Ni el presidente Piñera, ni el senador Moreira, pueden amenazar a los fiscales. El senador Moreira ha dañado la imagen del Senado y de los senadores con su normalidad de las amenazas a la fiscal Chong (…) Cuando los investigan a ellos, entonces amenazarlos es normal”, sentenció.