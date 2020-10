"Lo matón le ha vuelto en plenitud": Iván Moreira irá a la Comisión de Ética tras calificar de "normal" las amenazas contra fiscal Chong

Iván Moreira está contra las cuerdas. El senador UDI generó un gran revuelo luego que este miércoles calificara como algo "muy normal" las amenazas contra la fiscal Ximena Chong al asegurar que "cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas y no nos vengamos a hacer las víctimas".

Tras sus dichos, la y los senadores Yasna Provoste (DC), Carlos Bianchi (IND) y Alejandro Navarro (PRO) presentarán antecedentes ante la Comisión de Ética de la Cámara Alta por las declaraciones de Moreira.

"No se pueden normalizar las situaciones de amenazas ni de violencia. Nos parece que una autoridad, investida como senador, no puede usar esta tribuna para incitar al odio e, insisto, tender a normalizar situaciones que no son normales y que, muy por el contrario, requiere del repudio generalizado", señaló Provoste.

🔴Lo que faltaba… La fiscal que lleva el caso de la caída del joven de 16 años al río Mapocho, ha recibido amenazas por redes sociales y además, extrañas visitas en su hogar. Posted by Publimetro Chile on Wednesday, October 7, 2020

"Nosotros queremos ser una sociedad que avance en justicia, y que avance en un clima de paz y de reencuentro, pero claramente aquí hay personas que se quedaron anclados en la violencia y realmente eso le hace mal no solo a nuestro Senado, sino que al país", agregó la senadora.

En tanto, el senador Navarro fue más allá al tratar de "matón" a Moreira. "Ni el presidente Piñera, ni el senador Moreira, pueden amenazar a los fiscales. El senador Moreira ha dañado la imagen del Senado y de los senadores con su normalidad de las amenazas a la fiscal Chong, y por lo tanto, vamos a concurrir a la comisión de ética, que esperamos tome cartas en el asunto y dé una señal rectora del comportamiento de los senadores en torno a la independencia del Poder Judicial. Lo matón de Moreira le ha vuelto en plenitud", indicó Navarro.

Y sentenció: "El senador Moreira, quien guardó riguroso silencio durante la investigación del "raspado de la olla" que realizaba la Fiscalía, hoy día sale al ruedo a golpear a los fiscales por hacer su trabajo. No comprendo ni a la UDI, ni al senador Moreira, porque cuando los fiscales investigan para su conveniencia, estos son los reyes del orden, pero cuando los investigan a ellos o investigan en contra de sus intereses, entonces amenazarlos es normal".