Partido Comunista y violencia en Plaza Italia: "¿Cómo voy a condenar una cosa tan menor?"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, tomó distancia de los actos de violencia en las últimas manifestaciones sociales ocurridas en Plaza Italia.

El diputado, a diferencia de Convergencia Social y del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri quien calificó a los manifestantes como "terroristas de ciudad", aseguró que "es bien rara" la violencia de Plaza Baquedano.

"Es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, ¿cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor?", aseguró en La Tercera.



"Me dicen 'mire los destrozos que hicieron algunos', pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas", agregó Teillier.

Teillier aseguró que las últimas manifestaciones no afectarán el Plebiscito. "Lo único que les queda a quienes están en contra del proceso constituyente es decir que hay una violencia generalizada y que, por lo tanto, no están las condiciones. Tampoco ha habido ninguna manifestación tan grande en la Plaza Italia, a lo mejor el 18, no sé, pero hasta ahora es muy menor respecto de lo anterior".

"Si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente, eso es", señaló.