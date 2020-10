Denuncian violenta agresión a la "Tía Pikachu" durante protestas en Plaza Italia

View this post on Instagram

Hola, empiezo por decir que nosotros nos encontramos bien. En este vídeo mostramos la detención violenta de nuestro compañero @brenetguason . El motivo? Alzaba una bandera Mapuche que nos ha acompañado en toda manifestación. Brenet aún se encuentra detenido y estamos esperando a que lo liberen. Nuestra manifestación es pacífica , con música y baile. Nuestro grupo se ha caracterizado por apoyar a los olvidados por el estado; campamentos, poblaciones, hemos hecho ollas comunes, jornadas para niños. Juntando ropa y alimentos , herramientas para cubrir las mediaguas. Esta represión violenta debe detenerse y ser sentenciada en un futuro. Reprochamos de igual manera Y TAJANTEMENTE la violencia contra una mujer manifestante y trabajadora como lo es Giovanna Grandon( la tía pikachu) , quien ha permanecido con nosotros desde el día 1. La tía pikachu desde Plaza de la Dignidad, donde la gente sigue manifestándose pues aún hay muchas deudas que no han sido resueltas. Entre ellas la permanente represión y violacion de los DDHH por parte del gobierno contra su pueblo. Somos la gente, somos los que sobran y no nos iremos hasta que se vayan todos ellos de una vez por todas. Gracias por la preocupación. Les estaremos contando cuando liberen a nuestro compañero.