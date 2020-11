El exfiscal Carlos Gajardo plantea que el perdonazo a Penta es aún más alto: "Esa cifra habría que multiplicarla por cinco"

Hace unos días se dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos (SII) había otorgado un perdonazo de $1.400 millones a Penta en impuestos para que los gastos de sus abogados se consideraran como "gastos necesarios" para producir la renta.

Dicha rebaja generó una ola de críticas en todos los sectores políticos, aunque la cifra que se dio a conocer podría ser aún más alta según lo que planteó el exfiscal Carlos Gajardo, quien fue uno de los persecutores del bullado caso Penta.

En conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, Carlos Gajardo aseguró que "son $1.400 millones en 2017, lo que uno podría suponer que esta cifra se repite además durante más años, porque hay que pensar que la defensa jurídica de Penta abarcó de 2014 a 2020, por lo tanto esa cifra, y sería bueno saberlo, habría que multiplicarla por cinco, por cada uno de los años que esto ocurrió".

Director del SII y rebaja a Penta: "Parece que hay un privilegio, pero no" El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, afirmó sobre la rebaja de impuestos a Penta que si bien "la decisión parece ser contraintuitiva, está apegada a la ley".

Para Gajardo "el tema es bastante técnico, y apunta a que los gastos en abogados para una defensa penal para las personas naturales y/o de empresas son gastos necesarios para producir renta, esa es la discusión. Hay bastante tinta que se ha escrito, harto fallo de tribunales".

"Yo entendía que la posición tradicional que había tenido SII era cuestionar estos gastos, aparentemente ahora el director tiene una posición un tanto distinta, pero más allá de eso, estos temas deben transparentarse", agregó Gajardo.

En esa línea, Carlos Gajardo señaló que "no me parece adecuado que el director del SII señale que lo grave acá es que esto se haya filtrado, sino más bien en momentos de tanta desconfianza lo razonable es que se den explicaciones de por qué estas cosas suceden y si esto está ajustado a la ley o no, si es que todas las personas pueden tener el mismo beneficio porque desgraciadamente lo que estamos viendo en este país son perdonazos de este tipo a personas de mucho poder como el caso de Ponce Lerou".