De Daniela Vega a Alex Anwandter: referentes de la cultura lanzan duras críticas contra la ministra Valdés

Duras críticas por parte de distintos referentes de la cultura recibió la ministra Consuelo Valdés, después de sus dichos sobre la situación presupuestaria de su cartera con miras al próximo año.

Las actrices Daniela Vega y Mariana Loyola, los músicos Alex Anwandter y Nano Stern, y los escritores Ernesto Garratt y Francisca Solar fueron algunos de los referentes del mundo de la cultura que se manifestaron en contra de las declaraciones de Valdés.

"Hace 3 días había que luchar con fuerza por la inclusión y la cultura. Palabras de buena crianza no más. ¿No les da pudor?", expresó a través de Twitter la actriz Daniela Vega.

En tanto, el músico Alex Anwandter, a través de la misma red social, escribió lo siguiente: "preferíamos su fantasmal presencia anterior, ministra Consuelo Valdés antes que verla trabajar activamente en contra de los trabajadores de la cultura. Cultura es trabajo. Hecho por trabajadores que también son ciudadanos".

En tanto, el actor Ignacio Achurra fue más allá a la hora de criticar a Valdés y acusó que estos dichos de la ministra se enmarcar en un "objetivo político" que le hace un "daño enorme" al sector.

"Ya, basta. La ministra de Cultura Consuelo Valdés desde que llegó a su cargo ha tenido un sólo objetivo político: mantenerse en su puesto. Su gestión ha hecho un daño enorme al sector y estas declaraciones dan cuenta de su indolencia e irresponsabilidad. Usted es parte del problema", estableció Achurra.

La controvertida frase de Valdés que encendió estas reacciones fue la siguiente: "hay que ser muy realistas, en el país que estamos, los momentos que estamos. Estos recursos no pertenecen al Ministerio ni al Estado, son recursos de todos los chilenos. Y un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos del país".

Revisa algunas críticas en contra de la ministra Consuelo Valdés:

Hace 3 días había que luchar con fuerza por la inclusión y la cultura. Palabras de buena crianza no más. No les da pudor ? https://t.co/Bzqjx4YDdp

Como un Valdes de agua fría la ministra decepciona. Estamos “hasta la mona”. (Perdonen la poesía). ¡Ay! Eso, ¿quién lo diría? Que al arte, con su premura, le pasen esta factura y la tengan en el suelo… Pa cultura no hay Consuelo, no hay consuelo pa cultura. https://t.co/OxEmWoJ6Yc

Llevamos meses de reportajes de cómo han sobrellevado la pandemia diversos rubros cerrados, empatizando con su pérdida y alegrándonos que el E* vaya a su rescate. Saben si lo han hecho con Cultura? No. No existe ese anuncio. No extraña que la Ministra no se interese. Tampoco sabe

— Denisse Malebran (@denissemalebran) November 3, 2020