La UDI tienta a Andrea Molina para que se convierta en la sucesora de Virginia Reginato en Viña del Mar

Ante la imposibilidad de que Virginia Reginato se presente a la reelección, la UDI baraja varios nombres para competir por la alcaldía de Viña del Mar en las elecciones municipales de 2021.

Uno de esos nombres sería el de Andrea Molina. Según informó El Mercurio de Valparaíso, la ex diputada estuvo presente en un almuerzo que se realizó el jueves en Concón, en el que la cúpula regional de la UDI abordó su apuesta para las municipales del próximo año.

Dicho encuentro se llevó a cabo en la casa del concejal UDI de Viña del Mar Jaime Varas, quien sería otra carta que manejaría el gremialismo para competir por el sillón municipal de la Ciudad Jardín.

Jaime Varas, otra de las cartas que maneja la UDI para competir en Viña del Mar / Foto: AgenciaUNO

Además, en dicho encuentro estuvieron presentes el presidente regional de la UDI Carlos Bannen y el diputado Osvaldo Urrutia.

Y justamente ante estas figuras de la UDI de la región de Valparaíso, Andrea Molina habría dado su visto bueno, pero pidiendo algunas garantías. Entre ellas, contar con un potente apoyo del partido en la zona.

Cabe recordar que en septiembre, Molina dio luces de su regreso a la política. En aquella ocasión, en entrevista con La Tercera, la ex animadora de TV declaró lo siguiente: "ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura. Conversé con Raúl Torrealba, con el respeto que me merece y por los años que nos conocemos desde mucho antes de ser diputada. Conozco a la mayoría de los alcaldes de las comunas vecinas, a sus diputados y senadores. Pero también ha habido otras propuestas y conversaciones, como Macul, San Bernardo y comunas de la Quinta Región. No hay nada cerrado por ahora".