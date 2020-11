La OCDE no entiende el segundo retiro del 10%: "Nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto"

El proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos AFP sigue avanzando en el Congreso luego que este jueves fuera aprobado en particular en la Comisión de Constitución por lo que ahora será revisado en sala.

Ante este panorama, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de su economista principal y jefe de la unidad de pensiones privadas, Pablo Antolín, asegura que no logra entender el objetivo de dicho proyecto y criticó la medida.

"No se puede entender"

"Nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto. Porque permitir el retiro a todo el mundo sin criterios basados en máxima necesidad, no se puede entender. Porque todo esto a lo que va a llevar es a que el día de mañana la gente no tenga ahorros para financiar su jubilación. Desde aquí se ve con incredulidad”, señaló a El Mercurio.

La letra chica del segundo retiro del 10% de las AFP Esta tarde sigue el suspendido trámite del proyecto de la diputada Pamela Jiles, que ayer no pudo seguir por la oposición del UDI Juan Antonio Coloma. El oficialismo dice que las indicaciones son para mejorar la iniciativa, y la oposición señala que son trabas.

"En Chile se aprobó que todo el mundo pudiera sacar el 10 por ciento, incluida gente que nunca había perdido su empleo, y que nunca ha sufrido una reducción, ni sufrirá una reducción significativa de ingresos", criticó Antolín.

Para el economista, la ley le permitirá a personas de altos ingresos un mayor beneficio ya que no tendrá que pagar impuestos como sí ocurre en otros países. Asimismo, Antolín se mostró en contra de la medida porque “habrá mucha gente que no tiene ahorros y habrá mucha gente que no va a tener ahorros para tener una pensión lo suficientemente grande, como le gustaría tener”.

Finalmente, el economista aseguró que lo ideal sería ponerle restricciones al proyecto porque así "la gente que realmente necesita ese dinero, por estas causas, lo puede sacar, pero no todo el mundo. Y en la mayoría de los países se han establecido causas bajo las cuales se puedan sacar y son causas excepcionales de situaciones de dureza financiera".