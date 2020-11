Víctor Pérez: "Ha quedado claro que esta era una acusación sin fundamento"

Luego que el Senado rechazara los tres capítulos de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, el ex ministro de Interior no escondió su felicidad y fue enfático que "quedó claro que esta era una acusación sin fundamentos".

El ex jefe de Gabinete, quien tuvo que renunciar a su cargo luego que la acusación fuera aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, señaló que en esta oportunidad "el Senado ratificó con mucha amplitud que no había fundamentos".

"Tal como lo dije desde el momento en que se presentó la acusación, esto era para mi una oportunidad para demostrar de que no había faltado a ninguna infracción inconstitucional o ilegal, y que había tratado y esforzado de cumplir el mandato que me dio el presidente de la república de la mejor manera", agregó el ex senador.

Pérez, además, aseguró que una vez conocido las votaciones en la cámara alta recibió el llamado del presidente Sebastián Piñera, a quien "no no solamente le he informado sobre el resultado de esta votación sino que también le he reiterado mi gratitud por el hecho de haber confiado en mí y haberme nombrado ministro del Interior".

Por otra parte, el militante de la UDI aseguró que "el debate de hoy día, no solamente la votación, mejora sustancialmente la esperanza que tengo en el Chile del futuro. Es posible hacer un debate altura, un debate de idea, analizar los temas en profundidad".

Esto se debió a que "vi a senadores de oposición que tuvieron una argumentación extraordinariamente fundada" y que "cuando uno debate con adversarios que fundan sólidamente su postura creo que eso le hace muy bien al país".

Cabe recordar que debido a votos de parlamentarios de oposición, principalmente de la DC y el PPD, la acusación fue rechazada, marcando una diferencia de los sucedido en la Cámara, donde no hubo esa dispersión de votos.