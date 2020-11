Polémica en Twitter: Insulza retruca a Jiles y aprovecha de repasar a Jadue

Primero José Miguel Insulza tildó de populista la arremetida de Pamela Jiles como presidenciable en las encuestas. Después la diputada del PH recurrió a un duro emplazamiento para criticar al senador PS. "Cámbiate los pañales y aprende", le dijo. Parecía que el asunto quedaba ahí, pero la polémica sigue.

Y es que a través de Twitter, el ex canciller retrucó los dichos de la parlamentaria del Partido Humanista. De paso, el senador del Partido Socialista aprovechó de repasar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), con quien hace algunas semanas también protagonizó un duro cruce de opiniones por redes sociales.

"¿Podrá un senador adulto mayor dar una opinión sin que un señor alcalde lo trate de demente senil y una honorable diputada lo mande a ponerse pañales?", escribió José Miguel Insulza.

Podrá un Senador adulto mayor dar una opinión sin que un señor alcalde lo trate de demente senil y una Honorable diputada lo mande a ponerse pañales? https://t.co/taB2Japxuh — José Miguel Insulza (@Insulza) November 18, 2020

Cabe consignar que después de que Insulza tratara a Jiles de populista, la periodista y diputada lanzó el siguiente comentario por Twitter: "Lo que es seguro senador es que no soy cómplice de las violaciones de DD.HH. de Piñera, ni salvé a Pinochet de ser juzgado, ni recibí plata de empresarios, ni soy corrupta ni he robado. He hecho más por mi pueblo en un año que tú en toda tu vida. Así que cámbiate los pañales y aprende".

La polémica con Jadue

Con Jadue, la polémica se desató porque Insulza dijo en una entrevista que en una posible segunda vuelta presidencial entre el alcalde de Recoleta y Joaquín Lavín (UDI), se quedaba con este último, ya que la carta del PC "no expresa claramente un compromiso con la democracia".

Aquella vez, Jadue respondió con la siguiente declaración: "en esta especie de demencia senil que lo ataca de vez en cuando, se olvida que aquel que dijo que tenía más credenciales democráticas que yo, había sido funcionario de la dictadura y que trabajó en El Mercurio como editor en el tiempo en que El Mercurio encubría los crímenes de la dictadura. Tampoco se acuerda que él fue promotor de una intervención extranjera que casi terminó con un golpe de Estado".

Sin embargo, días después, el jefe comunal de Recoleta se disculpó por aquellos dichos. "Reconozco el error con mis dichos sobre el senador Insulza. Espero que en adelante elevemos el debate al nivel de las ideas y no al de las descalificaciones", dijo.