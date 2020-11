Pamela Jiles responde duramente a José Miguel Insulza: "Cámbiate los pañales y aprende"

Pamela Jiles no se guardó nada contra José Miguel Insulza y lo mandó a "cambiarse los pañales". Es que el senador Partido Socialista señaló en una entrevista que la diputada del Partido Humanista "es una clara muestra de una forma de populismo".

En un tuit la autodenominada "abuela" escribió que "lo que es seguro senador, es que no soy cómplice de las violaciones a los derechos humanos de Sebastián Piñera, ni salvé a Pinochet de ser juzgado".

"Tampoco recibí plata de empresarios, ni soy corrupta, ni he robado", agregó la periodista, para asegurar que "he hecho más por mi pueblo en un año, que tú en toda tu vida", haciendo la comparación con el ministro de 77 años.

Finalmente, Jiles cerró con un duro "cámbiate los pañales y aprende". Además, la diputada luego continuó respondiendo y replicando los mensajes de apoyo en Twitter, junto con la gente que al defendía ante algunas críticas.

@Insulza lo q es seguro Senador es q no soy cómplice de las violaciones de DDHH de Piñera ni salvé a Pinochet de ser juzgado ni recibí plata de empresarios ni soy corrupta ni he robado. He hecho + x mi pueblo en un año q tú en toda tu vida. Así q cámbiate los pañales y aprende. https://t.co/ZIyjMNvOg6

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 18, 2020