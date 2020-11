Diputado Macaya y polémicos dichos sobre general Yáñez: "Fue una conversación privada, a mí no me gusta expresarme así"

El diputado UDI, Javier Macaya, salió a pedir disculpas luego de que se conociera una conversación "privada" en que califica como "más zurdo que la chucha" al nuevo General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Junto con resaltar que se trató de una conversación de carácter "privado", el parlamentario UDI declaró que "a mí no me gusta expresarme así y no lo hago jamás en público y (esto fue) en el marco de una conversación privada”.

“Lo que creo que lo importante hoy día es darle todo el apoyo al General Director de Carabineros, sea cuál sea su familia. Los carabineros no son personas que tengan que tener ideología política”, aclaró Macaya.

Asimismo lamentó que sus declaraciones se hayan prestado para una polémica, aprovechando de pedir disculpas: "Yo no tengo ningún problema en decirlo y probablemente lo llame, él es una persona de la provincia de Colchagua", afirmó Macaya y le deseó "éxito" en su labor.