Marco Enríquez-Ominami y suspensión de su derecho a voto: "Se vulnera la presunción de inocencia"

El Servel anunció que Marco Enríquez-Ominami quedó inhabilitado para votar en las próximas elecciones, así como postular a algún cargo de elección popular, como una posible cuarta candidatura presidencial. Algo que MEO calificó que "vulnera la presunción de inocencia".

En su cuenta de Twitter subió un video donde indicó que "es una aberración la suspensión de mi derecho a voto, después de 6 años pidiendo un juicio justo. No es aceptable se vulnere la presunción de inocencia. Denuncio razones extrajudiciales, y vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias, nacionales e internacionales". Esto último ya lo había adelantado su defensa.

"No solamente no hay depósitos irregulares en mis cuentas, incluso el avión que se habló tanto que no es delito según me dijo la misma fiscal, porque no hay enriquecimiento ilícito, porque no hay pruebas de ello", agregó el fundador del PRO.

Enríquez-Ominami hizo una comparación de su caso con "Carabineros que hoy están procesados por robo de miles de millones de pesos que pueden votar", además de los "jóvenes que están en prisión preventiva desde las protestas de octubre de mala manera".

Finalmente, el ex candidato presidencial aseguró que "me defenderé, acá en Chile o en el extranjero" y agregó que "sé que es difícil, pero estoy acostumbrado a lo difícil. Es del todo inaceptable y denuncio razones extrajudiciales".

Revisa las declaraciones de MEO al respecto: