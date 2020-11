Pamela Jiles anuncia acciones legales contra Marcelo Ríos tras acusación de intento de violación

La diputada Pamela Jiles (PH) anunció acciones legales en contra del ex tenista Marcelo Ríos, quien aseguró que la periodista lo había intentado violar durante una entrevista hace varios años.

En el webshow “Las Indomables” de Catalina Pulido y Patricia Maldonado, el ex número uno del mundo aseguró que durante una entrevista cuando él tenía 14 años “me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar”.

En el espacio, el ex deportista aseguró que Jiles “me dijo -estaba mi mamá- ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha”.

"En mi casa, en la casa de mis papás. Mi mamá ahí le dijo ‘señora pare su hueveo‘ y la echaron… me trató de violar huevón”, sentenció.

¿Qué dijo Pamela Jiles?

Una vez conocida las palabras del Chino Ríos, la actual diputada aseguró por Twitter que "anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a SegundoRetiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo”.

"El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra”, agregó.