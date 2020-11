Presidente Piñera defiende a Carabineros: "No es justo pedir cumplimiento del deber, si no se entrega respaldo"

Durante la ceremonia del cambio de mando de Carabineros, el Presidente Sebastián Piñera realizó una férrea defensa a la institución, asegurando que para "pedir el cumpliendo de su deber, al mismo tiempo se debe entregar el respaldo que permita cumplir con sus valores".

"Como Presidente he visto cómo esos 60 mil hombres y mujeres se levantan y saben que ponen en riesgo sus vidas por proteger las nuestras. Y no es justo que la ciudadanía exija a Carabineros el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento, si al mismo tiempo no entrega ese respaldo que le permita cumplir con sus labores, protegiendo su seguridad e integridad y de sus comisarías, retenes y patrullas", dijo el Mandatario.

Miles de mujeres marchan por la Alameda en el día contra la violencia de género Las protestas se enmarcaron en el cuestionamiento al presidente Piñera. Además, durante la manifestaciones se registraron enfrentamientos con Carabineros.

Eso sí, aseguró que "quien se desvíe de las normas o los protocolos, deberá asumir la responsabilidad no solo ante su institución, sino ante la ciudadanía y la sociedad", poniendo foco también en la futura reforma que tendrán las policías.

"Queremos que todos los carabineros puedan salir seguros a trabajar y volver sanos y salvos a sus hogares. Hemos puesto discusión inmediata a un proyecto de ley que preparamos hace más de un año, sobre el estatuto de protección de las policías", agregó Piñera.

Además, el jefe de Estado aseguró que "los carabineros no son de izquierda o de derecha, son de todos los chilenos", haciendo un llamado a no politizar la institución. Todo tras la polémica que el diputado Javier Macaya calificara al nuevo General Director Ricardo Yáñez como "muy zurdo".

Carabineros realizó la ceremonia del cambio de mando con la presencia del Presidente Sebastián Piñera:

Ceremonia de cambio de mando del General Director Mario Rozas Córdova al General Ricardo Yáñez Reveco, quien asume como máxima autoridad institucional. pic.twitter.com/4S49M6RntH — Carabineros de Chile (@Carabdechile) November 25, 2020

La ceremonia del cambio de mando de Carabineros selló el cambio del General Director, con la salida entre polémicas del renunciado Mario Rozas y la llegada de Ricardo Yáñez, quien asumió como nueva máxima autoridad institucional.