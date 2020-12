José Antonio Kast felicita a Pamela Jiles: "Qué bueno que votó con la derecha, muy bien abuela"

José Antonio Kast aumentó la polémica sobre el voto de Pamela Jiles tras felicitarla por abstenerse en la moción de censura de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde la criticaron por "votar con la derecha".

El líder del Partido Republicano escribió en su cuenta de Twitter "qué bueno que la diputada votó con la derecha hoy. Diego Paulsen ha sido un tremendo Presidente de la Cámara y no merecía ser destituido" y agregó "muy bien abuela", el sobre nombre con el cual se le conoce a la periodista en redes sociales.

Ignacio Urrutia tras nominación del juez Carroza: "Me da vergüenza haber votado y apoyado al Presidente Piñera" El diputado del Partido Republicano aseguró que "es una afrenta y deslealtad con todos los militares perseguidos políticamente".

La diputada del Partido Humanista aclaró en la misma red social que a la mesa "se le hizo una acusación falsa" e increpó a Giorgio Jackson (RD) porque "la 'mesa pro gobierno' fue instalada por ustedes en abril".

Luego se dedicó a replicar mensajes de sus seguidores apoyándola o criticando a sus colegas del Frente Amplio y la ex Concertación, pero no se dio por aludida por las felicitaciones del ex candidato presidencial.

Revisa las felicitaciones de José Antonio Kast a Pamela Jiles: