Fortnite: Baby Yoda y The Mandalorian llegan al juego confirmando los rumores

Como lo habíamos dicho antes, los rumores apuntaban a que The Mandalorian y Baby Yoda llegarían a Fortnite. O mejor dicho, Mando y Grogu, pero es mejor llamarle Baby Yoda, confíen en mí.

Curiosamente, ahora que ya se ha confirmado por completo que estos dos emblemáticos personajes de la saga de Star Wars llegarán a Fortnite y se ven increíbles los dos.

El cazador de recompensas y el bebé de 50 años directo a Fortnite

Como parte del capítulo 2: temporada 5, pudimos ver el evento en donde Galactus se convirtió en la mayor amenaza a la que los jugadores se hayan enfrentado. Pero es también gracias a eso que podemos ver la llegada de los mejores mercenarios del universo, quienes tienen la tarea de cerrar el Vacío que se encuentra en el centro del mapa.

Captura

Uno de esos mercenarios de otras dimensiones es el mismísimo Mando, quien es acompañado por Grogu, el bebé espacial favorito de todos.

Para conseguirlo solamente basta con comprar el Battle Pass de esta temporada para tener la posibilidad de poder desbloquearlo. Este personaje tendrá el rifle de francotirador del personaje y con esto podrás rastrear a los oponentes en el mapa.

Sin duda esto es uno de los eventos más esperados por todos quienes aman Fortnite y Star Wars, en especial la serie de The Mandalorian.

Recuerda que para poder ver la serie de The Mandalorian es necesario que cuentes con una suscripción a Disney Plus, pero si lo que quieres es jugar Fortnite, este es completamente gratuito para todas las consolas de videojuegos de actual generación y de la que justamente acaba de pasar, por lo que no tendrás que gastar ni un peso si quieres disfrutarlo, a menos que quieras desbloquear trajes y personajes, pero eso ya es elección tuya.

¿Quién más está emocionado por este par de personajes en Fortnite?