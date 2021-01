Tras participación de hijos de diputada Ossandón en fiesta de Cachagua: otros hechos polémicos de autoridades o sus familiares en pandemia

La diputada RN Ximena Ossandón confirmó este viernes que dos de sus hijos, ambos mayores de edad, dieron positivo de coronavirus tras participar en la fiesta clandestina en Cachagua.

Esto luego que ayer jueves se viralizaran a través de audios y videos este hecho, en donde se ven a los jóvenes carreteando sin mascarillas ni cumpliendo el distanciamiento social.

En conversación con el matinal de CHV "Contigo en la mañana", la parlamentaria señaló que "esto es una vergüenza, siento una tremenda vergüenza y si hay sanciones, que se cumplan y, que sea un ejemplo para el resto de la juventud".

"Esto fue un error y sólo queda pedir disculpas a las personas que pudieron sentirse perjudicadas. Pedirle disculpas y tratar de que esto sirva de ejemplo", afirmó.

En tanto, respecto a la realización de la fiesta en Cachagua, este viernes la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell anunció que el Gobierno amplió la querella presentada el jueves.

"Se ha ampliado la querella, porque se ha recibido información muy importante respecto a esos hechos ocurridos, y vamos a perseguir penalmente" a quienes tuvieron participación en los hechos, indicó la autoridad.

Otros hechos ocurridos durante la pandemia

Lo ocurrido con los hijos de la diputada Ossandón no es el único hecho en que algún familiar o algún político haya estado en el ojo público debido a su actuar.

El diputado Osvaldo Urrutia en playa de Reñaca

El 22 de marzo del año pasado, el diputado UDI Osvaldo Urrutia fue captado en una playa de Reñaca pese al llamado de las autoridades para mantenerse en sus casas en ese momento.

Un equipo de CHV se encontró con el parlamentario y le preguntó al respecto. "Hay un llamado efectivamente a quedarse en casa y no estar en lugares con aglomeraciones, con muchas personas, y cuando lo estén, usar mascarillas", indicó.

De igual manera, señaló que permaneció dos días en su hogar, pero que "es necesario salir a un lugar público como este al lado del mar, donde no hay aglomeración".

"Ustedes ven, hay muy pocas personas, casi nadie", señaló, al mismo tiempo que aconsejó a la población que “hay que mantener las distancias prudentes, no acercarnos a las personas, no estar a menos de un 1,20 metros a menos de un 1,50 metros, que es lo que se recomienda”.

Multan a hijo de Jacqueline van Rysselberghe

Un hijo de la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe fue multado por infringir la cuarentena en la comuna de Las Condes en abril pasado.

Sobre lo ocurrido con Tomás Pavez van Rysselberghe, la legisladora indicó al programa "Hola Chile" de La Red que "él se casó hace poco, y vive en la comuna de Las Condes, y ha estado en cuarentena (…) Entonces necesitaba ir a buscar una cosa a su antiguo departamento, porque se cambiaron de departamento poco antes de la cuarentena".

"Para poder hacerlo legalmente, trató de buscar un salvoconducto, pero lógicamente cometió un error, porque no hay salvoconducto para ir a buscar cosas a un departamento cuando te has cambiado de casa", agregó.

"Cuando lo fiscalizaron, le dijeron que su salvoconducto no tenía relación con la actividad que esta realizando, lo dejaron citado, le cursaron la multa que corresponde, y le dijeron que se fuera para la casa, nunca fue detenido ni nada", agregó.

Por último, indicó que "evidentemente no debió haberlo hecho, pero no es para hacer escándalo que se ha hecho diciendo que está detenido. Cometió un error y como tal tiene que pagarlo. Al final el único pecado que cometió es que yo sea su mamá".

La fiscalización a Hugo Gutiérrez

En agosto pasado se viralizó en redes sociales un video con la fiscalización al diputado PC Hugo Gutiérrez, quien iba junto a su familia en su automóvil, por parte de funcionarios de la Armada.

En el registro, se observa al legislador diciéndole a los marinos "pero, mire, no puede controlarme, porque yo lo controlo a usted, yo soy más autoridad, ¿me entiende? Si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos, entonces sería un problema".

La Fiscalía Regional de Tarapacá, el Juzgado de Garantía de Iquique dio fecha para formalizar al legislador por los delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada y denegación de auxilio.

Por su parte, Gutiérrez afirmó sobre lo ocurrido "mi reacción fue proporcional a la forma en que ellos actuaron. "Se trata de personal de la Armada que de manera agresiva, prepotente, arrogante y acosadora se lanza sobre mi familia en el auto, y que es como cualquier otra familia de chilenos", agregó.

Presidente Piñera es captado sin mascarilla

El Presidente Sebastián Piñera fue captado sin mascarilla mientras caminaba por la playa en Cachagua.

El hecho se viralizó a través de redes sociales el pasado 5 de diciembre, lo que llevó a disculparse al día siguiente.

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", señaló en Instagram.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", agregó.

Por último, indicó que "sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos".

Finalmente, el Presidente se autodenunció por este hecho y fue multado con 2,5 millones tras un sumario sanitario.