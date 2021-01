Chilenos piden mayor flexibilidad y facilidades de pagos para sus deudas

Si hay algo que dejó al descubierto el estallido social y la posterior pandemia del coronavirus, es el gran número de deudas que tienen los chilenos, quienes además tienen intenciones de pagarlas.

Con el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones que se aprobó en el Congreso, en menos de un mes casi 500 mil personas dejaron de ser morosos, según un estudio de Equifax. Es que los chilenos quieren salir de la situación de morosidad.

Según un estudio de Staff Chile el 93% de los chilenos quiere salir de las deudas, pero no puede. Para el 69% el problema es que los bancos no entregan ningún tipo de flexibilidad o facilidades para el pago.

Para Raimundo Bravo, socio de Staff, "el 40,06% de los chilenos, se endeudan para pagar otras deudas, lo que hace muy difícil salir de esta rueda financiera que precisamente se acumula como bola de nueve".

Por lo mismo se hace más complicado pagar las deudas cuando no existen facilidades. "Una persona morosa debe sortear varias trabas financieras que no le permiten a una mejor condición de pago. El chileno es honesto y quiere pagar lo que debe, pero lamentablemente, algunas instituciones no están siendo coherente con el actual contexto", agrega Bravo.

Entre los consejos que entrega el especialista para poder salir de ese círculo vicioso existe una mediación entre las partes, donde mejore la comunicación con el cliente por parte de los acreedores y permita disminuir los intereses, carga de pago mensual y el monto final para los deudores.